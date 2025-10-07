Bombardamente la un kilometru de perimetrul centralei din Zaporojie. AIEA: Cresc riscurile de securitate nucleară

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale.

Rafael Grossi, şeful acestui organism ONU de supraveghere nucleară, avertizează într-o postare pe platforma X că aceste bombardamente cresc riscurile de securitate nucleară la centrala din Zaporojie, care de aproape două săptămâni funcţionează fără alimentare externă din cauza unei linii electrice avariate, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

Conform experţilor AIEA, două proiectile au căzut la o distanţă de 1,25 km de perimetrul centralei, după o serie de tiruri în vecinătatea uzinei din Zaporojie.

Agenţia de presă ucraineană UNN a relatat anterior că directorul general al AIEA poartă negocieri atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina pentru restabilirea alimentării externe cu energie electrică a centralei nucleare din Zaporojie.

