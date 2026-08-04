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Bombardamentele continuă în Gaza, în ciuda planului de pace al lui Trump. Palestinienii: „Războiul a reînceput”

Data publicării:
Two Palestinians killed in an Israeli attack on a vehicle in Gaza
O mașină distrusă în urma unui atac aerian israelian asupra străzii Rashid din Orașul Gaza, Fâșia Gaza, Palestina, la 3 august 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Israelul își extinde controlul asupra Fâșiei Gaza Peste 1.200 de palestinieni uciși după aprobarea planului de pace

Palestinienii din Fâșia Gaza spun că optimismul exprimat de președintele american Donald Trump în privința unui acord de pace este în contrast puternic cu situația din teren, unde atacurile israeliene continuă. Potrivit Reuters, 18 persoane au fost ucise duminică într-una dintre cele mai sângeroase zile de la armistițiul convenit anul trecut.

Donald Trump a anunțat, joia trecută, că s-au făcut „progrese majore” pentru implementarea planului de pace convenit în octombrie 2025, care prevede dezarmarea Hamas și retragerea treptată a trupelor israeliene din Fâșia Gaza.

Totuși, negocierile s-au blocat rapid. Ministrul israelian al Apărării a declarat că armata nu se va retrage înainte ca Hamas să fie complet dezarmată și rețeaua sa de tuneluri să fie distrusă. La rândul său, Hamas insistă că Israelul trebuie mai întâi să înceteze atacurile și să înceapă retragerea trupelor.

În Gaza, locuitorii spun că intensificarea bombardamentelor din ultimele zile a distrus orice speranță privind apropierea unui armistițiu.

„A fost ca şi cum războiul ar fi reluat, avea loc un atac la fiecare oră sau mai puţin, iar avioanele atacau locuri din întreaga Fâşie Gaza, nord, centru şi sud, peste tot”, a declarat pentru Reuters Aya Mohammad Zaki, în vârstă de 32 de ani.

Printre victimele atacurilor de duminică s-au numărat un cuplu și copilul lor, uciși într-un bombardament asupra unui apartament din orașul Gaza. Armata israeliană a transmis că operațiunea a vizat militanți.

Israelul își extinde controlul asupra Fâșiei Gaza

Armistițiul încheiat anul trecut prevedea ca Israelul să păstreze temporar controlul asupra a 53% din teritoriu, urmând să se retragă ulterior. În schimb, zona aflată sub control israelian s-a extins.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a confirmat că armata controlează în prezent între 60% și 70% din Fâșia Gaza, în cadrul operațiunilor de identificare și distrugere a tunelurilor Hamas.

Locuitorii spun că această extindere îi obligă să fugă din nou din calea frontului.

Soumah Dawla, o femeie de 60 de ani, a povestit că s-a trezit și a descoperit că linia de demarcație stabilită de armata israeliană fusese mutată mai aproape de locuința sa.

„Aşteptăm să fim strămutaţi în orice moment... Toată viaţa noastră a dispărut, tot viitorul nostru a dispărut, viitorul copiilor noştri a dispărut”, a spus femeia, a cărei familie a fost strămutată de mai multe ori de la începutul războiului.

Ea afirmă că spera ca anunțul făcut de Donald Trump să aducă o schimbare, însă realitatea din teren este alta.

„Din contră, distrugerea a crescut, strămutarea a crescut.”

„Vrem să pună în aplicare acordurile despre care au vorbit. Nu vrem vorbe, vrem acţiune”, a adăugat Dawla.

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Potrivit Reuters, cel puțin șapte locuitori au declarat că extinderea recentă a așa-numitei „linii galbene” a forțat evacuarea unor zone din orașul Gaza, Deir el-Balah și Khan Younis.

Hamas cere retragerea armatei israeliene din teritoriile ocupate după armistițiul din octombrie drept condiție pentru continuarea negocierilor.

Gruparea respinge termenul de „dezarmare”, însă susține că este dispusă să își depună armele într-un sistem de depozitare aflat sub controlul unei administrații palestiniene sprijinite de Statele Unite, după încetarea operațiunilor militare israeliene și retragerea trupelor.

De cealaltă parte, guvernul israelian transmite că dezarmarea Hamas este condiția esențială pentru orice progres.

„Cea mai importantă îngrijorare pentru Israel este că nimic nu se poate întâmpla până când Hamas nu se dezarmează complet şi cu adevărat...”, a declarat Doron Spielman, purtătorul de cuvânt al biroului premierului Benjamin Netanyahu.

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Peste 1.200 de palestinieni uciși după aprobarea planului de pace

Potrivit autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 1.230 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacurile israeliene de la aprobarea planului de pace susținut de Donald Trump în octombrie anul trecut.

Hamas nu publică în mod obișnuit numărul combatanților uciși.

Conform bilanțului autorităților israeliene, în aceeași perioadă și-au pierdut viața patru soldați israelieni.

Editor : Ana Petrescu

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