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Bombardiere strategice ruse au fost văzute deasupra mărilor Barents şi Norvegiei

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bombardier de tip Tu-160
Bombardierele strategice Tu-160 sunt printre cele mai mari avioane de război exploatate vreodată. Foto: Profimedia
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Bombardiere strategice Tu-160 ale forţelor aerospaţiale ruse au desfăşurat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale mărilor Barents şi Norvegiei, a informat marţi ministerul rus al apărării.

„Bombardiere strategice cu rază lungă de acţiune Tu-160 au efectuat un zbor programat în spaţiul aerian deasupra apelor neutre ale mărilor Barents şi Norvegiei”, a declarat ministerul apărării într-un comunicat citat de EFE, potrivit Agerpres.

În timpul misiunii lor, care a durat mai mult de 16 ore, Tu-160 au fost escortate de avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, se afirmă în comunicat.

În cadrul acestei misiuni, echipajele au exersat realimentarea cu combustibil în zbor.

„Toate zborurile avioanelor Forţelor aerospaţiale ale Rusiei se desfăşoară în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian”, a subliniat instituţia de apărare rusă.

Cu toate acestea, pe unele etape ale rutei, bombardierele ruseşti au fost supravegheate de avioane militare ale altor ţări.

Aviaţia strategică rusă, alcătuită din bombardiere Tu-160, Tu-95MS şi Tu-22M3, efectuează în mod regulat zboruri de patrulare deasupra apelor neutre din Arctica, Atlanticul de Nord, Marea Neagră, Marea Baltică, Oceanul Pacific şi alte zone.

Aceste zboruri nu au fost întrerupte de războiul în Ucraina.

Editor : B.P.

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