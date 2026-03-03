„Bombele noastre sunt mai inteligente decât preşedintele nostru”. Trump, criticat pentru că nu a vorbit despre războiul din Iran

Jon Stewart, prezentatorul emisiunii „The Daily Show” l-a criticat pe preşedintele american Donald Trump pentru că nu a vorbit cu presa despre obiectivul său în războiul împotriva Iranului.

„Acum, lucrul interesant despre acest război, care abia a început, este că a fost în mod clar planificat de mult timp şi totuşi poporul american a auzit foarte puţine lucruri consecvente despre justificarea războiului sau despre scopurile finale”, a spus Stewart.

„De fapt, preşedintele vorbăreţ, în mod normal, a avut o ocazie cu presa naţională duminică seara, după ce s-a întors de la Mar-a-Lago la Casa Albă, unde sunt sigur că ar fi dorit să clarifice incertitudinea publicului şi să ne liniştească”, a continuat el.

Stewart a trecut apoi la un clip de la CNN, în care un prezentator susţinea că Trump „a ignorat complet” presa duminică seara, cu câteva ore înainte ca SUA şi Israelul să înceapă atacul comun asupra Iranului, relatează Variety, citată de News,ro.

„Haideţi, asta e o ştire falsă!”, a glumit Stewart. „Nu e un domn Magoo şubred care poartă conversaţii aprinse cu sculpturi neînsufleţite din bronz”.

Stewart a relatat şi despre conferinţa de presă a lui Pete Hegseth despre război, în timpul căreia Hegseth a spus în repetate rânduri că „nu va intra în detalii despre ce vom face sau nu vom face”, deoarece acest lucru ar fi „o prostie”. Când a fost întrebat dacă există vreo „îngrijorare că acest lucru se transformă într-un război lung”, el a răspuns brusc: „Nu aţi auzit remarcile mele?”.

„Ştiu că eşti secretarul apărării, dar nu trebuie să fii atât de defensiv”, a glumit Stewart.

El s-a concentrat apoi asupra unui alt citat de-al lui Hegseth despre preşedinte: „Nu există un comunicator mai bun decât preşedintele nostru. A demonstrat o capacitate pe care alţi preşedinţi par să nu o poată face cu deschidere”.

„Ca un laser”, a spus Stewart despre Trump. „Nu eşti un copil de trei ani care se lasă uşor distras de ceva strălucitor pe perete”.

Emisiunea a trecut apoi la un video cu Trump care vorbește la o ceremonie de decernare a Medaliei de Onoare.

„Îmbunătăţim clădirea. Vedeţi acea draperie frumoasă? Am ales acele draperii în primul meu mandat”, a spus Trump. „Întotdeauna mi-a plăcut aurul. Dar cred că putem economisi mulţi bani. Am economisit doar... am economisit doar perdele. Dar va fi spectaculos. Va fi cea mai frumoasă. Cred asta pentru că am construit multe săli de bal. Cred că va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume”.

„Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât preşedintele nostru”, a spus Stewart.

