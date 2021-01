Boris Johnson anunță închiderea școlilor și lockdown total pentru Anglia

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat luni seara că întreaga Anglie intră în lockdown, iar școlile se închid, din cauza bilanțului îngrijorător al epidemiei de coronavirus. Acest nou „lockdown” este la fel de strict precum cel din primăvară, de la începutul pandemiei. Oamenii vor avea voie să iasă din case doar cu motive întemeiate, magazinele neesențiale, teatrele, cinematografele, sălile de sport, saloanele de înfrumusețare, localurile și școlile se vor închide până cel puțin la jumătatea lunii viitoare.

Date fiind cifrele alarmante, e clar că trebuie făcut mai mult pentru a avea sub control noua variantă de coronavirus, care se răspândește rapid, și pentru a ajuta desfășurarea campaniei de vaccinare, a justificat Boris Johnson de ce este nevoie de un „lockdown” național.

Guvernul le cere oamenilor să stea în case și să nu iasă decât pentru motive bine întemeiate - cumpărături esențiale, mers la muncă, dacă nu o pot face de acasă, activități fizice, nevoi medicale și, important, pentru a scăpa de violența domestică.

„Cu aproape toată țara aflată sub restricții dure, este clar că trebuie să facem mai mult, împreună, pentru a aduce această nouă tulpină sub control în timp ce vaccinăm. În Anglia vom intra în carantină națională, care este suficient de strictă pentru a aduce sub control această tulpină. Acest lucru înseamnă că guvernul vă spune din nou să stați acasă. Puteți părăsi domiciliul doar pentru câteva motive stipulate de lege, precum cumpărături esențiale, pentru a munci dacă nu puteți lucra de acasă, pentru a face sport, pentru scopuri medicale, precum un test COVID sau pentru a scăpa de abuzul domestic”, a declarat Boris Johnson.

De ce se închid școlile

Începând de marți, școlile primare și gimnaziale se mută în online. Copii vulnerabili și cei ai căror părinți lucrează în domenii-cheie vor putea veni însă la școală. În aceste condiții, a spus Boris Johnson, n-ar fi „corect” ca toate examenele să se desfășoare în această vară conform calendarului.

El a spus că își dă seama ce înseamnă închiderea școlilor pentru părinți și copii, dar problema este că acum școlile sunt „nesigure” pentru elevi, chiar dacă în continuare copiii par să nu fie afectați în mod sever nici de noua variantă a virusului. Însă școlile pot fi „vectori de transmisie” a virusului către cei de acasă, a explicat Boris Johnson.

El a mai anunțat că până la mijlocul lunii februarie, „dacă lucrurile merg bine”, toți cei din cele patru grupe prioritare stabilite pentru vaccinare să fi primit deja prima doză (azilurie de bătrâni, toate persoanele de peste 70 de ani, toate cadrele medicale și lucrătorii din domeniul îngrijirilor sociale).

Spitalele, copleșite de numărul bolnavilor de COVID

Și Scoția urmează să intre într-un nou lockdown începând de la miezul nopții și până la sfârșitul lunii ianuarie. Șefa executivului scoțian, Nicola Sturgeon, a anunțat măsura luni, în contextul în care noua tulpină a Covid-19 se răspândește necontrolat pe tot teritoriul Regatului Unit, iar presiunea este din ce în ce mai mare pe sistemul sanitar britanic.

Marea Britanie a înregistrat 58.784 de noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, un nou record de infectări zilnice, conform datelor publicate luni de Ministerul Sănătăţii de la Londra. S-au înregistrat de asemenea 407 noi decese asociate COVID-19, numărul total al persoanelor ucise de această boală în Marea Britanie de la începutul pandemiei ajungând astfel la 75.431.

În Anglia, începând de la Crăciun și până acum, numărul pacienților COVID internați în spital a crescut cu 50 la sută, iar specialiștii se așteaptă la o creștere și mai mare.

