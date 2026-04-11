Boris Johnson critică lipsa sprijinului occidental, după o vizită pe frontul din Ucraina: „De ce naiba îi tratăm cu indiferență?”

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a efectuat prima sa vizită pe liniile frontului din sudul regiunii Zaporojie, publicând o relatare de pe front din Ucraina pe 11 aprilie.

În articolul său din Daily Mail, Johnson descrie realitățile dure cu care se confruntă soldații și civilii ucraineni, criticând totodată partenerii occidentali pentru lipsa de sprijin acordat Ucrainei. Johnson a vizitat Brigada Mecanizată Separată nr. 65 a Ucrainei, care operează în apropierea orașului Huliaipole.

„Bine ați venit în zona de luptă și bine ați revenit la războiul pe care Occidentul riscă să-l uite”, a spus Johnson.

În funcție între 2019 și 2022, Johnson a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei la începutul invaziei pe scară largă, vizitând țara de mai multe ori în timpul războiului.

Fostul prim-ministru a declarat că a ales acest sector pentru vizita sa, deoarece consideră că președintele rus Vladimir Putin „încearcă cu disperare și eșuează” să cucerească Zaporojie, un oraș industrial în care locuiesc aproximativ un milion de ucraineni.

Începând din februarie, forțele ucrainene au recâștigat inițiativa pe linia frontului sudic, contraatacând prin zonele estice ale regiunilor Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk, unde Rusia a înregistrat cele mai rapide avansuri în ultimele luni ale anului 2025.

„Adevărata întrebare nu este dacă Putin poate cuceri întreaga Ucraină – pentru că nu poate – ci dacă facem suficient pentru a-i ajuta pe ucraineni să-l respingă și să-l forțeze să se așeze la masa negocierilor”, a scris Johnson în articolul său.

„Avem dreptate când spunem că ucrainenii luptă pentru noi toți – așa că de ce naiba îi tratăm în continuare cu indiferență?”

Editor : Sebastian Eduard