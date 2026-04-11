Boris Johnson critică lipsa sprijinului occidental, după o vizită pe frontul din Ucraina: „De ce naiba îi tratăm cu indiferență?”

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a efectuat prima sa vizită pe liniile frontului din sudul regiunii Zaporojie, publicând o relatare de pe front din Ucraina pe 11 aprilie.

În articolul său din Daily Mail, Johnson descrie realitățile dure cu care se confruntă soldații și civilii ucraineni, criticând totodată partenerii occidentali pentru lipsa de sprijin acordat Ucrainei. Johnson a vizitat Brigada Mecanizată Separată nr. 65 a Ucrainei, care operează în apropierea orașului Huliaipole.

„Bine ați venit în zona de luptă și bine ați revenit la războiul pe care Occidentul riscă să-l uite”, a spus Johnson.

În funcție între 2019 și 2022, Johnson a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei la începutul invaziei pe scară largă, vizitând țara de mai multe ori în timpul războiului.

Fostul prim-ministru a declarat că a ales acest sector pentru vizita sa, deoarece consideră că președintele rus Vladimir Putin „încearcă cu disperare și eșuează” să cucerească Zaporojie, un oraș industrial în care locuiesc aproximativ un milion de ucraineni.

Începând din februarie, forțele ucrainene au recâștigat inițiativa pe linia frontului sudic, contraatacând prin zonele estice ale regiunilor Zaporizhzhia și Dnipropetrovsk, unde Rusia a înregistrat cele mai rapide avansuri în ultimele luni ale anului 2025.

„Adevărata întrebare nu este dacă Putin poate cuceri întreaga Ucraină – pentru că nu poate – ci dacă facem suficient pentru a-i ajuta pe ucraineni să-l respingă și să-l forțeze să se așeze la masa negocierilor”, a scris Johnson în articolul său.

„Avem dreptate când spunem că ucrainenii luptă pentru noi toți – așa că de ce naiba îi tratăm în continuare cu indiferență?”

 

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
benjamin netanyahu pedro sanchez
5
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Digi Sport
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Te-ar putea interesa și:
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Alegeri Ungaria 2026. Mărturiile unor etnici maghiari dintr-un mic oraș ucrainean divizat în privința lui Viktor Orban: „Nu e perfect”
Prizonieri de război- Ucraina
Rusia și Ucraina au făcut un schimb de 350 de prizonieri de război, înainte de armistițiul de Paște
Russia Ukraine War
UE trebuie să se extindă pentru a face față amenințării ruse în cazul în care SUA se retrag din NATO, afirmă Volodimir Zelenski
volodimir zelensky la birou
Zelenski: Vladimir Putin suferă pierderi enorme și încearcă să găsească o cale de ieșire care să pară o victorie
Kirilo Budanov
Kirilo Budanov: Ucraina se apropie de un acord cu Vladimir Putin
Recomandările redacţiei
lumina de paste
Slujba de Înviere, în direct la Digi24. Transmisiuni de la...
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se...
Chaplain Conducts Easter Service for Gara Drone Pilots - Ukraine
Armistițiu în războiul din Ucraina. Primul răgaz după un an de zile...
profimedia-1029944870
„Ajunge cu războiul!” Papa Leon al XIV-lea, mesaj către liderii lumii...
Ultimele știri
Strămoşii mamiferelor depuneau într-adevăr ouă. Descoperirea făcută cu ajutorul unui supermicroscop
Cum a apelat Teheranul la meme-uri pentru a-l înfrunta pe Donald Trump: „Iranul a câștigat războiul propagandistic”
Alegerile din Ungaria, ocazia cu care Rusia își dă „doctoratul” în manipularea electorală
Citește mai multe
