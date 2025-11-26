Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare

Ministrul Apărării bosniac a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de externe ungar Peter Szijjarto în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia).

Motivul invocat de acesta: Budapesta l-a sprijinit pe fostul lider al sârbilor bosniaci Milorad Dodik în acţiuni ce au subminat suveranitatea ţării.

Zukan Helez a scris pe Facebook că Ungaria nu a oferit nicio explicaţie clară despre sosirea lui Peter Szijjarto, aflat la bordul unui avion militar.

El a adăugat că Szijjarto şi premierul ungar Viktor Orban l-au susţinut pe Milorad Dodik „în acţiuni ce au adus atingere suveranităţii, integrităţii teritoriale şi coeziunii Bosniei”.

Dodik a fost destituit în luna august după o condamnare pentru că a ignorat deciziile emisarului internaţional însărcinat cu supervizarea Acordul de pace pentru Bosnia, ce asigură stabilitatea ţării de la încheierea războiului interetnic din 1992-1995.

Conflictul din Bosnia

Conflictul din Bosnia s-a soldat cu peste 100.000 de morţi şi a lăsat ţara divizată în două entităţi semiautonome: Republica Srpska, condusă de sârbi, şi Federaţia croato-bosniacă.

În timpul unei vizite în paralel efectuate miercuri la Budapesta, Milorad Dodik s-a întâlnit cu Viktor Orban, în timpul primei sale vizite externe de după victoria succesorului său în alegerile desfăşurate duminică în Republica Srpska.

Într-un mesaj publicat pe X, Dodik a calificat interdicţia de a exercita vreo funcţie politică drept o „decizie anticonstituţională” vizând discreditarea Republicii Srpska.

Editor : Sebastian Eduard