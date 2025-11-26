Live TV

Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare

Data publicării:
Avion militar
Foto: Profimedia
Din articol
Conflictul din Bosnia

Ministrul Apărării bosniac a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de externe ungar Peter Szijjarto în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia).

Motivul invocat de acesta: Budapesta l-a sprijinit pe fostul lider al sârbilor bosniaci Milorad Dodik în acţiuni ce au subminat suveranitatea ţării.

Zukan Helez a scris pe Facebook că Ungaria nu a oferit nicio explicaţie clară despre sosirea lui Peter Szijjarto, aflat la bordul unui avion militar.

El a adăugat că Szijjarto şi premierul ungar Viktor Orban l-au susţinut pe Milorad Dodik „în acţiuni ce au adus atingere suveranităţii, integrităţii teritoriale şi coeziunii Bosniei”.

Dodik a fost destituit în luna august după o condamnare pentru că a ignorat deciziile emisarului internaţional însărcinat cu supervizarea Acordul de pace pentru Bosnia, ce asigură stabilitatea ţării de la încheierea războiului interetnic din 1992-1995.

Conflictul din Bosnia

Conflictul din Bosnia s-a soldat cu peste 100.000 de morţi şi a lăsat ţara divizată în două entităţi semiautonome: Republica Srpska, condusă de sârbi, şi Federaţia croato-bosniacă.

În timpul unei vizite în paralel efectuate miercuri la Budapesta, Milorad Dodik s-a întâlnit cu Viktor Orban, în timpul primei sale vizite externe de după victoria succesorului său în alegerile desfăşurate duminică în Republica Srpska.

Într-un mesaj publicat pe X, Dodik a calificat interdicţia de a exercita vreo funcţie politică drept o „decizie anticonstituţională” vizând discreditarea Republicii Srpska.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
3
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
4
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
5
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Beriev A-100
Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100 și avionul secret A-60 care transportă un sistem laser de luptă
Peter Szijjarto
Peter Szijjarto, avertisment pentru „liderii europeni pro-război”: „Nu se poate ajunge decât la un acord mai rău”
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Vucic e acuzat de implicare în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90. Reacția președintelui sârb
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați
palestinieni ajunși în mod misterios în Africa de Sud cu avionul din Israel
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
vladimir putin
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina...
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de...
Paris, France - May 14, 2020: Young woman on her bike with a surgical mask to protect herself from covid-19 in a street in Paris
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar...
Ultimele știri
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare
Nicușor Dan vrea unitate specială la SRI pentru corupție. Ce spune despre implicarea Codruței Kovesi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...