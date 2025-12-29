Live TV

Boxerul Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier grav în Nigeria. Două persoane au murit

Boxerul britanic Anthony Joshua. Foto: Profimedia

Boxerul britanic Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier produs pe autostrada Ogun–Lagos, în sud-vestul Nigeriei, au confirmat autoritățile locale. Potrivit presei nigeriene, două persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii, relatează BBC.

Un martor ocular, Adeniyi Orojo, a declarat pentru publicația nigeriană The Punch că în accident au fost implicate două vehicule, un Lexus și un Mitsubishi Pajero. Acesta a precizat că Joshua se afla pe bancheta din spate a autoturismului Lexus, alături de o altă persoană, în timp ce pe scaunul din față se aflau șoferul și un alt pasager.

„Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. Mai era un pasager pe scaunul din dreapta șoferului, în total patru persoane în Lexus. Echipa sa de securitate se afla într-o mașină care venea în spate, înainte de accident”, a declarat martorul pentru sursa citată.

Potrivit autorităților nigeriene, boxerul a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol. Poliția a confirmat pentru BBC că Anthony Joshua este „bine”, în pofida incidentului.

Joshua și ceilalți răniți au fost transportați la un spital a cărui locație nu a fost făcută publică. Imagini și înregistrări video apărute pe rețelele sociale arată un autoturism grav avariat, despre care se crede că ar fi unul dintre vehiculele implicate în accident.

Sportivul în vârstă de 36 de ani are rădăcini familiale în Sagamu, un oraș din statul Ogun, situat în sud-vestul Nigeriei, unde se afla în momentul producerii accidentului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

