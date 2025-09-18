Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit

O brățară din aur, datând din timpul faraonului Amenemope (1070-945 î.Hr.), a dispărut din seiful laboratorului de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo și a fost vândută pe piața neagră pentru doar 3.400 de euro, înainte de a fi topită într-un atelier din capitala Egiptului. Autoritățile au arestat trei suspecți, printre care o restauratoare a muzeului, iar ancheta vizează și alte persoane implicate în furtul artefactului care urma să fie expus la Roma, relatează News.ro și Agerpres.

Artefactul, descoperit la Tanis și considerat o piesă de mare valoare istorică, urma să fie expus la Roma în cadrul expoziției „Comorile Faraonilor”, la sfârșitul lunii octombrie.

Autoritățile egiptene au anunțat joi arestarea a patru suspecți, printre care și o restauratoare a muzeului. Potrivit Ministerului de Interne, femeia „a reușit să fure brățara în timp ce lucra în muzeu”, după care a contactat un bijutier. Piesa a fost vândută pentru 180.000 de lire egiptene (circa 3.100 de euro), apoi revândută pentru 194.000 de lire egiptene (aproximativ 3.400 de euro) și în cele din urmă topită împreună cu alte bijuterii.

Într-un comunicat, Ministerul Culturii a confirmat că brățara de aur, încrustată cu o mărgea de lapis lazuli, dispăruse din muzeu. Imaginile video publicate de autorități arată momentul în care bijuteria este schimbată într-o prăvălie pe un teanc de bancnote, apoi tăiată în două de cumpărător. În filmare, brățara nu mai pare să aibă mărgeaua vizibilă în fotografiile oficiale difuzate cu o zi înainte.

Cei patru suspecți și-au recunoscut faptele, iar banii au fost confiscați.

„A fost deschisă o anchetă internă și a fost trimisă o alertă către toate unitățile arheologice din aeroporturi și puncte de intrare, precum și către porturile terestre, maritime și de frontieră”, se arată în comunicatul oficial.

Brățara fusese descoperită în mormântul regelui Psusennes I, unde Amenemope a fost reînhumat după jefuirea primului său mormânt.

„Printre piesele descoperite în cadrul acelor săpături se numără și masca funerară din aur a regelui Amenemope, în prezent expusă la Muzeul Egiptean, alături de circa 170.000 de artefacte”, a explicat egiptologul Jean Guillaume Olette-Pelletier.

Incidentul are loc cu puțin timp înainte de inaugurarea oficială a noului Mare Muzeu Egiptean (GEM), programată pentru 1 noiembrie. Furturile și traficul de antichități rămân o problemă serioasă în Egipt. În august, un fost medic egiptean, Ashraf Omar Eldarir, a fost condamnat la șase luni de închisoare în Statele Unite pentru introducerea frauduloasă pe teritoriul american a sute de artefacte egiptene, a relatat The Art Newspaper.

Editor : Ș.A.