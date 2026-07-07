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Brazilia se teme de „riscul recurgerii la forţa militară” de către Statele Unite pe teritoriul său

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Luiz Inacio Lula da Silva
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva Foto: Profimedia
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Brazilia şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu „riscul utilizării forţei militare” de către Statele Unite pe teritoriul său după ce Washingtonul a clasificat două grupări criminale din ţară drept organizaţii teroriste, potrivit unei scrisori adresate Parlamentului, relatează AFP și Agerpres.

Preşedintele brazilian de stânga Luiz Inacio Lula da Silva s-a opus acestui demers, despre care Statele Unite susţin că autorizează toate tipurile de intervenţie americană împotriva liderilor acestor grupări criminale oriunde în lume.

„Această clasificare unilaterală ar putea fi invocată pentru a justifica acţiuni extrateritoriale împotriva instituţiilor braziliene”, a avertizat miercuri ministrul de externe Mauro Vieira într-o scrisoare adresată Parlamentului.

„Există riscul ca Statele Unite să recurgă la forţa militară împotriva teritoriului naţional”, a declarat el.

În mai, guvernul american a afirmat că grupurile Primeiro Comando da Capital (PCC) şi Comando Vermelho (CV) dispun de "reţele ilicite" care "se extind mult dincolo de graniţele Braziliei" şi a desemnat ambele grupuri drept organizaţii teroriste.

Aceste organizaţii sunt implicate în traficul de droguri şi alte activităţi ilegale în cartierele sărace din Brazilia.

De la revenirea sa la Casa Albă în 2025, preşedintele Donald Trump a desemnat diverse grupuri criminale din alte ţări drept organizaţii teroriste, cum ar fi cartelul Sinaloa din Mexic şi Tren de Aragua din Venezuela.

Washingtonul a lansat atacuri letale împotriva cartelului Tren de Aragua din Venezuela şi a navelor desemnate ca aparţinând traficanţilor de droguri din Caraibe şi Pacific, fără a furniza nicio dovadă.

În Brazilia, opoziţia de dreapta a salutat decizia Washingtonului, acuzând guvernul de neglijenţă în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale programate pentru octombrie.

Editor : A.P.

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