Live TV

Breșă de securitate cibernetică în Danemarca. Datele a 8,8 milioane de oameni, mai mulți decât populația țării, au fost accesate ilegal

Data publicării:
hacker securitate cibernetica
Atac cibernetic. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Baza de date centrală care ţine evidenţa persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ţinta unui atac cibernetic, ceea ce a permis accesul la datele a 8,8 milioane de persoane, a anunţat luni ministerul danez responsabil cu domeniul digital.

„Administraţia registrului naţional (CPR) a constatat că persoane neautorizate au obţinut acces ilegal, în special la numele, adresele, precum şi la numerele CPR (echivalentul numărului de asigurare socială, n.r.) ale aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate (în viaţă, emigraţi, decedaţi etc.)”, se arată într-un comunicat, relatează AFP, potrivit News.ro. 

O anchetă este în curs, dar, în acest moment, autorii acestei intruziuni nu au fost identificaţi, potrivit aceleiaşi surse.

Aceştia au obţinut accesul prin intermediul accesului legal al unei companii daneze. Acest acces a fost revocat între timp.

Vineri, administraţia a fost informată despre o „anomalie” în sistemul CPR „în cursul lunii septembrie”. În timpul weekendului, s-a putut stabili numărul datelor obţinute.

„Este vorba de un incident extrem de grav”, a declarat ministrul Christina Egelund, citată în comunicat. „Împreună cu toate autorităţile implicate, suntem în proces de a evalua amploarea completă a incidentului”, a adăugat ea.

În urma acestei scurgeri de informaţii, administraţia a anunţat că a pus în aplicare măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

Registrul naţional conţine datele a 11 milioane de persoane, în condiţiile în care populaţia Danemarcei numără circa 6 milioane de persoane. Pe lângă persoanele aflate în viaţă şi care locuiesc în Danemarca, baza de date conţine informaţii şi despre persoane decedate şi despre alte persoane care au părăsit ţara.

Persoanele care beneficiază de protecţia adresei şi a numelui nu sunt afectate de scurgerea de date, au precizat autorităţile.
 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Shinyhunters claims to have hacked the FBI
Un membru-cheie al grupării „ShinyHunters”,care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
O breșă de securitate la Pentagon a scos la iveală date sensibile despre aproape 3 milioane de persoane
agent fbi
FBI, ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date „foarte sensibile” despre aproape toți agenții
baza militara americana sua avion de vanatoare groenlanda
Ce prevede acordul istoric privind Groenlanda: noi baze militare, reguli pentru investiții și promisiuni pentru NATO
Trump
Groenlanda, SUA și Danemarca au semnat un acord de securitate, cu ocazia Adunării Generale a ONU
Recomandările redacţiei
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș. O navă turcească cu...
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
femeie cu umbrela
Vremea se schimbă radical în România: de la 28 de grade, la răcire și...
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Alertă în Marea Neagră: o navă cargo, abandonată după un atac cu...
Ultimele știri
Csoma Botond exclude intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Ce motive invocă înaintea consultărilor de la Cotroceni
Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa
Avertismentul șefului spionajului de la Berlin: Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești bune pentru 3 zodii. Pe 5 octombrie 2026 se eliberează de tristețe și singurătate
Cancan
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în...
Fanatik.ro
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ce avere aveți?" Ion Țiriac a dat un răspuns imposibil de anticipat, sub cuvânt de onoare
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”