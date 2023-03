Brian May, chitaristul trupei Queen, a devenit cavaler al Ordinului Imperial Britanic

Brian May, chitaristul și unul dintre compozitorii trupei Queen, a fost înnobilat de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham.

May, în vârstă de 75 e ani, a primit titlul de cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, scrie BBC.

Brian May a primit distincția pentru servicii aduse muzicii și acțiunile sale caritabile.

Sir Brian Harold May, născut pe 19 iulie 1947, la Londra, este un muzician englez, compozitor și astrofizician. May a devenit faimos la nivel mondial drept chitarist și compozitor al trupei britanice Queen.

Cele mai cunoscute cântece scrise de el pentru Queen sunt: We Will Rock You, Tie Your Mother Down, I Want It All, Fat Bottomed Girls, Flash, Hammer to Fall, Save Me, Who Wants to Live Forever și The Show Must Go On.

Editor : V.M.