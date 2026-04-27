Brigitte Macron, soția președintelui Franței, se declară tristă. „Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea”

Populară, dar hărțuită pe rețelele de socializare, Prima Doamnă a Franței a trecut prin numeroase momente dificile începând din 2017. Ea mărturisește că acum are „momente de pesimism”. Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron declară că ”uneori este mai tristă decât (era) vreodată” înainte să se instaleze la Palatul Élysée împreună cu soţul său, evocând bilanţul personal al cel or nouă ani, într-un interviu publicat duminică de săptămânalul financiar francez La Tribune.

Brigitte Macron face un bilanț personal al celor zece ani petrecuți la Élysée alături de președintele Emmanuel Macron. Prima Doamnă descrie o transformare profundă a relației sale cu lumea, marcată de o tristețe pe care nu o simțise niciodată înainte de 2017.

Fostă profesoară de literatură la Le Touquet, Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, descrie un înainte și un după radical. Ea evocă ani „atât de intensi” în timpul cărora spune că a descoperit „întunericul lumii, prostia, răutatea”. Nu sarcina instituțională este cea pe care o menționează în primul rând, ci violența privirii publice, în special pe rețelele de socializare, care, potrivit ei, îi afectează viața de zi cu zi încă de la alegerile prezidențiale din 2017.

Ține un jurnal

Prima doamnă ține un jurnal, pe care nu l-a arătat niciodată nimănui. „Uneori mi-e greu să văd cerul albastru…”, recunoaște ea în interviul acordat la Élysée.

Îmbrăcată în blugi, sub celebrul ei bob blond, se exprimă cu căldură, rapidă și vorbăreață. Care era viața ei de dinainte, mai exact? La 73 de ani astăzi, ea mărturisește: „ Înainte, aveam o viață normală, copii, o slujbă, suișuri și coborâșuri, ca toată lumea. Aici, acești zece ani au trecut atât de repede… Au fost atât de intensi. Am văzut întunericul lumii, prostia, răutatea. Uneori sunt tristă cum nu am mai fost niciodată”.

Fosta profesoară de franceză, care a fost hărţuită pe Internet, spune că a-şi scrie gândurile o ajută „mult”.

Ciberhărțuirea de care a fost ținta se află în centrul mărturiei sale. Începând din 2021, o teorie a conspirației care afirmă în mod eronat că s-ar fi născut de sex masculin sub numele de Jean-Michel Trogneux — prenumele fratelui său — s-a răspândit pe internet, fiind preluată până în Statele Unite de către personalități precum activista conservatoare americană Candace Owens. „Ceea ce mă rănește este organizarea zvonului. Ceea ce mă rănește este ura”, declară ea în interviu.

Dreptate în justiție

În ianuarie, mai mulţi hărţuitori cibernetici ai lui Brigitte Macron, acuzaţi de difuzare sau răspândire de insulte şi zvonuri legate de genul său şi de diferenţa de vârstă faţă de preşedinte, au fost condamnaţi la pedepse de până la şase luni de închisoare, însă majoritatea au fost condamnaţi cu suspendare.

Relaţia lui Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani, cu soţia sa Brigitte, în vârstă de 73 de ani, pe care a cunoscut-o pe când preda teatru în liceul în care acesta studia, face obiectul unei difuzări masive de informaţii false, împotriva cărora cuplul s-a hotărât până la urmă să lupte în justiţie, atât în Franţa, cât şi în Statel Unite.

Brigitte Macron le-a spus anchetatorilor, atunci când a depus o plângere, la sfârşitul lui august 2024, că zvonul care o prezenta ca fiind o femeie transsexuală a avut „un răsunet foarte puternic” atât asupra anturajului său, cât şi asupra sa însăşi.

