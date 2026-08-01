Britanic arestat pentru spionaj în favoarea Iranului la baza RAF Akrotiri din Cipru: ce detalii ies la iveală

Un britanic a fost arestat sub suspiciunea de spionaj asupra unei baze militare britanice din Cipru în numele armatei iraniene, relatează BBC.

Rashad Sultanov, în vârstă de 44 de ani, din Islington, nordul Londrei, este acuzat că a efectuat „supraveghere ostilă” asupra RAF Akrotiri și că a împărtășit informații cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Așteaptă extrădarea

Sultanov, care deține și cetățenie azeră, a fost arestat de poliția cipriotă pe 17 iulie și se află în arest în așteptarea procedurilor de extrădare.

Serviciul Procuraturii Coroanei a declarat că acesta va fi acuzat în temeiul Legii Securității Naționale – aceasta este prima dată când o presupusă infracțiune în temeiul legii din 2023 a fost investigată într-un teritoriu de peste mări.

Ancheta este desfășurată de poliția antiteroristă din Londra și se referă la incidente care ar fi avut loc la baza RAF Akrotiri între 11 mai și 22 iunie 2025.

„Se presupune că a efectuat o supraveghere ostilă a bazei, care este un loc interzis, și apoi a împărtășit informații cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, un serviciu de informații străin”, se arată în comunicatul Poliției Metropolitane.

Regatul Unit a menținut o bază permanentă la Akrotiri încă din anii 1950, iar operațiunile RAF de doborâre a rachetelor și dronelor iraniene au fost lansate de acolo în ultimele luni.

Ancheta, condusă de Poliția Antiteroristă (CTP) din Londra, s-a concentrat pe presupusele acte de spionaj din perioada 11 mai 2025 – 22 iunie 2025.

Colaborare între Marea Britanie și Cipru

Comandantul Helen Flanagan, șefa CTP Londra, a declarat: „Acest caz demonstrează că putem folosi Legea Securității Naționale în străinătate atunci când bazele militare britanice sunt presupuse a fi vizate de activități statale ostile.”

„O muncă enormă de parteneriat a fost desfășurată între agențiile de aplicare a legii britanice și cipriote”, a mai spus Flanagan.

„Continuăm să colaborăm cu colegii de la CPS, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității și autoritățile cipriote pe măsură ce procedurile de extrădare avansează”, a continuat el.

Editor : M.C