Britanic de extremă-dreapta, arestat după ce a perforat o barcă pneumatică folosită de migranţi la traversarea Canalului Mânecii

Un activist britanic de extremă-dreapta, Daniel Thomas, alias Danny Tommo, se află în arest preventiv după ce un tribunal din Regatul Unit a respins vineri eliberarea sa în urma reţinerii pentru distrugerea unei bărci pneumatice folosite de migranţii ilegali pentru a traversa Canalul Mânecii dinspre Franţa, relatează AFP.

Fapta s-a produs marţi şi a fost surprinsă într-un videoclip care-l arată pe Daniel Thomas cum se apropie de o barcă pneumatică şi o perforează de mai multe ori cu un cuţit, în timp ce un membru al echipelor de salvare se afla încă în acea barcă.

Tot marţi, el s-a filmat pentru canalul său de YouTube pe o barcă cu motor în Canalul Mânecii în timp ce urmărea acolo o ambarcaţiune cu migranţi şi îşi îndemna susţinătorii să se adune pentru a protesta împotriva debarcării migranţilor clandestini în Regatul Unit.

Inculpat joi pentru „daune materiale”, activistul de extremă-dreapta a pledat nevinovat la o audiere preliminară desfăşurată vineri la un tribunal din Basingstoke, în sudul Angliei. El este acuzat în plus că nu a furnizat poliţei codul PIN al telefonului său. Instanţa a refuzat să-l elibereze pe cauţiune, în aşteptarea următoarei audieri, care va avea loc marţi la un tribunal din oraşul Portsmouth.

Bărbatul, condamnat în trecut pentru tentativă de răpire

Acest tată a patru copii, de profesie constructor şi deja condamnat în 2016 la doi ani de închisoare pentru tentativă de răpire, a câştigat notorietate în ultimele săptămâni în Regatul Unit după ce a organizat manifestaţii anti-migranţi care au atras sute de bărbaţi mascaţi şi îmbrăcaţi în negru, notează AFP, citată de Agerpres.

Manifestaţiile împotriva migranţilor, uneori violente, au devenit evenimente obişnuite în Regatul Unit, ţară unde sosirea masivă migranţilor care traversează Canalul Mânecii dinspre Franţa a ajuns să fie o temă centrală în dezbaterea politică şi alimentează ascensiunea partidului anti-imigraţie Reform UK.

Miercuri, 781 de migranţi au debarcat în Regatul Unit, cel mai mare număr înregistrat într-o singură zi de la începutul anului. Totuşi, de la începutul lunii ianuarie numărul acestor debarcări a scăzut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Editor : Liviu Cojan