Britanicii vor fi îndemnați să folosească mai mult curent electric în această vară. Li se promit în schimb facturi mai mici

Familiile din Marea Britanie vor fi îndemnate să-și sporească consumul de energie electrică regenerabilă, care va înregistra un record în Marea Britanie în această vară, pentru a ajuta la echilibrarea rețelei electrice și la reducerea facturilor la energie, relatează The Guardian.

Conform noilor planuri anunțate de autorități, oamenii ar putea fi încurajați să folosească aparate electrocasnice precum mașinile de spălat vase și mașinile de spălat rufe sau să își încarce vehiculele electrice atunci când există mai multă energie eoliană și solară decât este nevoie în rețeaua electrică.

Planul va fi implementat cu ajutorul furnizorilor de energie, care pot alege să ofere clienților lor energie electrică la preț redus sau chiar gratis în acele perioade în care operatorul sistemului energetic preconizează că va exista un surplus de energie electrică.

Mulți furnizori oferă deja unui număr de peste 2 milioane de gospodării posibilitatea de a plăti tarife mai mici pentru energia electrică utilizată în afara orelor de vârf, dar acum va fi prima dată când operatorul sistemului va folosi acest instrument pentru a ajuta la echilibrarea rețelei.

Operatorul Sistemului Energetic Național (Neso) speră că, prin emiterea unei notificări de piață pentru a solicita utilizatorilor de energie să își crească consumul, se pot evita costurile ridicate pentru oprirea parcurilor eoliene și solare atunci când cererea de energie electrică este scăzută, costuri care sunt în cele din urmă acoperite din facturile la energie.

Oferta s-ar putea dovedi foarte populară în această vară, deoarece britanicii se pregătesc pentru creșterea plafonului impus de guvern la facturile de energie cu combustibil dual la aproape 2.000 de lire sterline pe an începând din iulie, din cauza creșterii costurilor pieței energetice de la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Operatorul și-a prezentat planurile de a plăti pentru un consum mai mare de energie într-un sezon cu producție record de energie regenerabilă. Aceasta, în condițiile în care vara lui 2026 ar putea fi prima în care rețeaua va funcționa în întregime cu electricitate cu emisii zero de carbon.

Marea Britanie a stabilit un dublu record de energie solară la începutul acestei luni, când vremea însorită de primăvară a dus la noi recorduri de energie solară produsă în două zile consecutive.

Parcurile eoliene din Marea Britanie au atins un nivel record, ducând producția de energie pe bază de gaz la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani. Se preconizează că Marea Britanie va fi, de asemenea, un importator net de electricitate din Europa continentală, unde se așteaptă o producție ridicată de energie nucleară și energie regenerabilă în această vară.

Cantitatea mare de energie electrică generată cu emisii reduse de carbon înseamnă că un weekend de vară senin și cu vânt ar putea duce la supraîncărcarea unor părți ale sistemului electric cu energie regenerabilă, crescând riscul unei pene de curent, din cauza blocajelor din rețelele electrice.

În viitor, se așteaptă ca modernizările rețelei să faciliteze transmiterea energiei regenerabile generate departe de centrele populate majore către mai multe zone în care există cerere.

De asemenea, este probabil ca vehiculele electrice, pompele de căldură și producătorii de hidrogen verde să consume mai multă energie în întreaga țară până în anii 2030, ceea ce va reduce și mai mult necesitatea de a reduce producția de energia verde.

Întreprinderile și producătorii vor putea, de asemenea, să își crească cererea de electricitate în anumite momente, în schimbul unor tarife mai bune.

Se așteaptă, de asemenea, ca Marea Britanie să aibă suficient gaz pentru a satisface cererea în această vară, în ciuda crizei globale declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Proprietarul rețelelor de gaze din Marea Britanie, National Gas, se așteaptă ca țara să se bazeze în principal pe gazul din Marea Nordului din Norvegia și Marea Britanie pentru a-și satisface cererea din timpul verii.

Editor : M.B.

FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
