Live TV

Bruxelles: Incursiune în atelierul secret care înarmează Ucraina cu drone. „Un singur detaliu ne poate da de gol”

Data publicării:
Ukrainian soldiers deploy interceptor drone near frontline in Sumy
Soldat ucrainean, poziționând o dronă pe catapultă, pe linia frontului, la Sumîi. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mai util decât a trimite șosete 1.000 de drone pe an „Diavolul”

Asociația „Wings for Europe” nu seamănă deloc cu un club de pasionați de aeromodelism. De trei ani, voluntarii se reunesc în fiecare săptămână la Bruxelles pentru a asambla drone destinate armatei ucrainene. Locul este ținut secret: „Un singur detaliu ne-ar putea da de gol.” Printre ei se află belgieni, dar și refugiați, precum Helga, în vârstă de 22 de ani, care a fugit de bombardamente acum patru ani și care, astăzi, dorește să-și ajute familia, prietenii și țara cu un aparat de sudură și o șurubelniță. Un reportaj realizat de Het Laatste Nieuws face puțină lumină în legătură cu activitatea de acolo, scrie 7sur7.be.

Bartas Trakymas, fondatorul „Wings for Europe”, este un fost militar lituanian devenit consultant în strategie. După ce le-a dat întâlnire jurnaliștilor într-un parc din cartierul european al Bruxelles-ului, i-a condus până la un bloc de apartamente dărăpănat unde se adună echipele sale. Aceasta este doar una dintre adresele din Bruxelles unde „Wings for Europe” asamblează drone, iar toate trebuie să rămână confidențiale. În alte țări europene, atelierele unor grupuri similare au fost deja victime ale unor incendii criminale. Nu s-a dovedit niciodată că Rusia ar fi fost în spatele acestora, dar Bartas Trakymas preferă să nu-și asume niciun risc.

Instrucțiunea: să nu se facă nicio fotografie în care să apară clădirile vizibile de la ferestre. Se poate arăta doar sala de asamblare. „Un singur detaliu poate fi suficient pentru a ne localiza”, insistă Bartas Trakymas.

„Wings for Europe” reunește aproximativ 200 de voluntari, dintre care vreo zece sunt de origine ucraineană; ceilalți sunt belgieni sau expatriați din alte țări europene. „Dăm dovadă de cea mai mare prudență și efectuăm o verificare amănunțită a tuturor voluntarilor”, subliniază lituanianul. „Beneficiem, de asemenea, de sprijinul mai multor servicii de informații. Până acum, se pare că funcționează: nu am avut parte nici de sabotaj, nici de scurgeri de informații”, zâmbește el, recunoscând totuși că infiltrarea unui spion în organizație rămâne un risc foarte real.

Mai util decât a trimite șosete

Bartas Trakymas a fondat „Wings for Europe” împreună cu câțiva prieteni atunci când stocurile de arme pe care armata ucraineană se bazase timp de aproape un an s-au epuizat. Ucraina avea nevoie de drone, dar țările europene nu erau în măsură să le furnizeze în cantități suficiente, din lipsă a unei adevărate industrii de profil.

„Așa că am decis să le fabricăm noi înșine”, rezumă fostul militar. „Și nu o facem doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Amenințarea este foarte reală. În opinia mea, este mai util decât să trimitem șosete”, spune el. 

Bartas Trakymas nu a fost primul care a lansat o astfel de inițiativă. În Ucraina, mii de ingineri, pasionați de tehnologie și meșteri s-au apucat de treabă, accelerând considerabil evoluția dronelor militare. „Modelul pe care îl vom asambla astăzi se află deja la a 41-a versiune din octombrie 2025”, explică el. „Primim în permanență feedback de pe teren din Ucraina. Corectăm defectele, adaptăm aparatele la noile arme rusești, deoarece și la ei tehnologia evoluează neîncetat.”

Modelul în cauză este Interceptor, conceput în primul rând pentru a distruge dronele kamikaze rusești Shahed, utilizate în masă pentru a bombarda orașele ucrainene. Între cele două aparate, duelul este și unul economic: un aparat ieftin precum Shahed costă aproximativ 30.000 de euro, dar un Interceptor costă doar 1.000 de euro. Aparatul poate transporta până la 400 de grame de încărcătură explozivă, dar armamentul său este instalat în Ucraina, nu în Belgia. De asemenea, poate fi utilizat pentru misiuni logistice, de exemplu pentru a transporta medicamente către o poziție izolată de pe front.

Dronele sunt asamblate într-o încăpere decorată cu plase de camuflaj și cu steagurile Belgiei, Uniunii Europene și Ucrainei. Majoritatea componentelor modelului Interceptor sunt fabricate cu ajutorul imprimantelor 3D. Acestea sunt așezate pe o masă lungă, plină de șuruburi, aparate de sudură, coliere de strângere din plastic, șurubelnițe și clești de tăiat.

1.000 de drone pe an

În jurul acestei mese lucrează opt voluntari, dintre care jumătate sunt bărbați cu vârsta peste cincizeci de ani. Toți sunt instructori. Astăzi, ei învață să asambleze noul model Interceptor pentru a-i putea instrui ulterior pe membrii mai puțin experimentați. Odată ce se va atinge ritmul de producție, asociația speră să poată fabrica până la o mie de drone pe an.

În cadrul „Wings for Europe”, fiecare folosește un pseudonim; singura femeie prezentă a ales numele de Helga. În vârstă de 22 de ani, ea a fugit de bombardamente acum patru ani împreună cu fratele ei, cu doi ani mai mic decât ea.

În prima zi a războiului, o bombă a căzut lângă blocul în care locuia împreună cu părinții ei la Kiev. Familia s-a refugiat la bunici, în afara orașului, dar și acel cartier a fost bombardat în zilele următoare. Au pornit atunci spre vestul țării.

Prin Instagram, Helga a descoperit Lingua Fortuna, o ONG belgiană care oferă un nou cămin copiilor ucraineni. A decis să-și părăsească țara împreună cu fratele ei. Găzduită inițial de o familie din Valonia, ea locuiește astăzi la Bruxelles, unde urmează o specializare în Business and Technology la universitate. A descoperit „Wings for Europe” grație unui belgian de origine ucraineană și s-a simțit imediat ca acasă acolo.

„Am fost întotdeauna pasionată de electronică, dar când ești fată, rareori întâlnești persoane care împărtășesc acest interes. Aici m-am simțit imediat ca acasă. Și mi-a făcut enorm de bine să pot în sfârșit realiza ceva concret pentru țara mea, pentru prietenii mei și pentru familia mea.”

„Diavolul”

Helga asamblează rar o dronă completă. Ea sudează în principal componente și efectuează zborurile de testare destinate controlului calității. Dar astăzi, la fel ca ceilalți instructori, asamblează un Interceptor de la A la Z. Îi ia aproximativ opt ore, timp în care atmosfera este calmă și concentrată. Pasionații discută cu entuziasm despre calitatea anumitor cabluri, despre cea mai bună modalitate de a evita inhalarea fumului de sudură sau despre avantajele colierelor de strângere din plastic, dintre care 25 sunt folosite pentru asamblarea unui Interceptor.

Întregul proiect al modelului Interceptor este opera unui german de 26 de ani care a dedicat aproape 400 de ore de muncă acestui proiect și a parcurs cinci ore pe autostradă pentru a veni să-i asiste pe instructori la această primă asamblare, să le răspundă la întrebări și să rezolve eventualele probleme.

Tânărul este extrem de amabil, dar porecla lui este „Teufel” — „Diavolul” în germană. O datorează anilor de școală, când îi plăcea să-și pună la încercare profesorul de religie. Astăzi, încearcă mai ales să le complice viața rușilor.

Pare mai ales mândru că a transformat un mic hobby personal într-un proiect de o cu totul altă amploare.

„Unii ne reproșează că fabricăm arme”, explică Ludo, un fost militar în vârstă de 65 de ani, pasionat de electronică încă din copilărie. „Dar consider că ceea ce facem este profund pacifist. Contribuim la protejarea frontierelor Europei.”

Evident, toate acestea costă bani, iar finanțarea nu este ușor de obținut. „Am contactat toate marile companii belgiene care și-au manifestat public sprijinul față de Ucraina”, povestește Trakymas. „Doar una a răspuns favorabil: un comerciant de vinuri. Datorită lui, putem oferi o sticlă bună de vin celor care ne susțin sau ne dau o mână de ajutor. Dar continuăm să căutăm parteneri și finanțatori. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât dispare mai mult din actualitate, iar acest lucru este îngrijorător. Această luptă este astăzi la fel de importantă ca în prima zi. Cu cât vor fi mai mulți cei care vor alege tabăra luminii, cu atât va fi mai bine.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Pintea_Paul-Ciprian senator
4
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Talibani
5
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Digi Sport
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kirill Budanov
Budanov cere o ofensivă diplomatică a Ucrainei pe continentul unde influența Rusiei este „mult mai vulnerabilă decât pare”
Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee,
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea
mihail galuzin
Rusia spune că vrea negocierea unei soluții pentru Ucraina, dar pune o condiție Occidentului
Donald Trump la bordul air force 1
SUA fac încă un pas de retragere din Europa: Americanii nu vor să mai coordoneze ajutorul pentru Ucraina
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
De ce nu-și produce Ucraina propriile rachete Patriot. Kievul spune că Washingtonul i-a blocat planul încă din 2024
Recomandările redacţiei
v putin si un soldat care saluta
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații...
dunare scazut bulgaria
Debitul Dunării, subiect de fake news pe rețelele sociale: „A secat...
Ceuta
Miniștrii de Interne din țările Uniunii Europene se reunesc pentru a...
irineu darau 1
„Grindeanu minte mult şi amestecă foarte mult subiectele”. Ce îi...
Ultimele știri
Dunărea atinge un nou prag critic: debitul la intrarea în țară coboară sub recordul negativ din 1985
Noi reguli pentru zborurile cu avionul: Țara europeană care permite câinilor de talie mare să călătorească în cabină
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. ANM a actualizat estimările până pe 31 august
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, de nerecunoscut după ce a slăbit 22 de kilograme. Actrița a pozat în costum de baie, fără filtre
Cancan
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Fanatik.ro
Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Șumudică, atac nuclear la FCSB: „Nici noi dacă făceam echipă în studio, nu luam 7!”. Nici Baciu nu a scăpat...
Adevărul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”