Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, citat de RBC Ukraine. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o cifră record de la epoca sovietică”, se arată în document, relatează RBC Ukraine.

În plus, trecerea Rusiei de către Putin pe „șinele de război” indică în mod clar că pacea nu face parte din planurile Kremlinului pentru anul următor.

Din cauza prăbușirii veniturilor din exportul de petrol și gaze cauzate de sancțiuni, bugetul include un deficit mare de 1,6% din PIB.

Pentru a acoperi deficitul, autoritățile ruse au decis să reducă programele sociale – ponderea acestora în cheltuieli a scăzut la 25%, cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Aceasta indică o reducere semnificativă a garanțiilor sociale pentru populație.

În plus, bugetul prevede noi impozite și taxe. TVA-ul este majorat la 22% și se introduc diverse taxe pentru întreprinderi și cetățeni, ceea ce va îngreuna funcționarea întreprinderilor mici. Practic, populația rusă va fi obligată să plătească pentru război prin taxe mai mari și servicii sociale reduse.

Analiștii notează că acest buget demonstrează clar că „războiul prelungit rămâne principala prioritate a Kremlinului, chiar cu prețul degradării economice și al sărăcirii propriei populații. Totul indică faptul că ambițiile lui Putin în războiul împotriva Ucrainei depășesc stabilitatea internă și bunăstarea rușilor”.

Proiectul de buget de stat al Ucrainei pentru 2026 alocă 2,8 mii de miliarde de grivne (aproximativ 70 de miliarde USD) sectorului de securitate și apărare, iar principala inovație este crearea unui fond de rezervă de 200 de miliarde de grivne (aproximativ 5 miliarde USD), care va permite acoperirea rapidă a nevoilor suplimentare pentru apărare pe tot parcursul anului.

În același timp, în seara zilei de 2 decembrie, sunt programate discuții între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin cu privire la posibilitatea încheierii războiului din Ucraina.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi decisivă pentru pacea pe termen lung a Ucrainei, având în vedere seria de negocieri viitoare.

