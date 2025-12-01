Live TV

Bugetul Rusiei pentru 2026 arată că Putin se pregătește pentru un război lung. Finanțări-record pentru armată și securitate

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, citat de RBC Ukraine. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o cifră record de la epoca sovietică”, se arată în document, relatează RBC Ukraine.

În plus, trecerea Rusiei de către Putin pe „șinele de război” indică în mod clar că pacea nu face parte din planurile Kremlinului pentru anul următor.

Din cauza prăbușirii veniturilor din exportul de petrol și gaze cauzate de sancțiuni, bugetul include un deficit mare de 1,6% din PIB.

Pentru a acoperi deficitul, autoritățile ruse au decis să reducă programele sociale – ponderea acestora în cheltuieli a scăzut la 25%, cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Aceasta indică o reducere semnificativă a garanțiilor sociale pentru populație.

În plus, bugetul prevede noi impozite și taxe. TVA-ul este majorat la 22% și se introduc diverse taxe pentru întreprinderi și cetățeni, ceea ce va îngreuna funcționarea întreprinderilor mici. Practic, populația rusă va fi obligată să plătească pentru război prin taxe mai mari și servicii sociale reduse.

Analiștii notează că acest buget demonstrează clar că „războiul prelungit rămâne principala prioritate a Kremlinului, chiar cu prețul degradării economice și al sărăcirii propriei populații. Totul indică faptul că ambițiile lui Putin în războiul împotriva Ucrainei depășesc stabilitatea internă și bunăstarea rușilor”.

Proiectul de buget de stat al Ucrainei pentru 2026 alocă 2,8 mii de miliarde de grivne (aproximativ 70 de miliarde USD) sectorului de securitate și apărare, iar principala inovație este crearea unui fond de rezervă de 200 de miliarde de grivne (aproximativ 5 miliarde USD), care va permite acoperirea rapidă a nevoilor suplimentare pentru apărare pe tot parcursul anului.

În același timp, în seara zilei de 2 decembrie, sunt programate discuții între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin cu privire la posibilitatea încheierii războiului din Ucraina.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a declarat că săptămâna viitoare ar putea fi decisivă pentru pacea pe termen lung a Ucrainei, având în vedere seria de negocieri viitoare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
apa cu noroi
2
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
4
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
5
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
erdogan
Avertismentul lui Erdogan după atacurile ucrainene asupra petrolierelor ruseşti în Marea Neagră: „Nu le putem accepta”
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski cere o discuţie cu Trump pentru a rezolva problema cedărilor teritoriale în negocierile cu Rusia
atac ucraina
Atac rusesc în Ucraina: Cel puţin 4 morţi şi 40 de răniţi la Dnipro
africa
Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
O eroare de interpretare în cadrul discuțiilor dintre Orban și Putin stârnește controverse în Ungaria
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără...
N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt...
Ultimele știri
Aproape 300 de transplanturi au fost făcute anul acesta. „Transmitem recunoştinţă familiilor care au ales viaţa”
Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Cum şi când se resetează termostatul de la centrala termică: sfaturi pentru a funcţiona în parametri
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...