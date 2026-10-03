Bugetul Rusiei pentru 2027: cheltuieli militare record, mai puțini bani pentru programele sociale și taxe mai mari

Rusia intenționează să crească semnificativ cheltuielile militare în 2027, în timp ce va reduce fondurile pentru programele sociale și va majora unele taxe, pe fondul costurilor tot mai mari ale războiului împotriva Ucrainei, potrivit Agerpres, care citează AFP. Astfel, cheltuielile pentru apărare ar urma să depășească, la un loc, bugetele pentru sănătate, educație și asistență socială. Proiectul de buget prezentat Dumei de Stat prevede cheltuieli record pentru apărare, care ar urma să ajungă la o treime din totalul cheltuielilor publice.

Guvernul rus intenționează să aloce pentru apărare 17.100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 181 de miliarde de euro, în 2027. Suma este cu 26% mai mare decât cea prevăzută în bugetul pentru acest an. Deși finanțarea militară este estimată să scadă în 2028 și 2029, Rusia a depășit în mod repetat proiecțiile bugetare inițiale de la începutul războiului, potrivit sursei citate.

Sumele publicate reprezintă însă doar o primă propunere în negocierile dintre Ministerul Finanțelor și structurile de securitate, avertizează Aleksandr Koliandr, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene. Potrivit acestuia, cheltuielile militare reale sunt secrete și s-ar putea dovedi mai mari decât cele prevăzute în buget.

Mai puțini bani pentru programele sociale

În paralel cu creșterea cheltuielilor militare, Rusia intenționează să reducă fondurile pentru programele sociale. Cheltuielile pentru sănătate și educație sunt estimate să scadă cu peste 5% față de proiecțiile inițiale pentru 2027, în timp ce finanțarea programelor sociale ar urma să fie redusă cu peste 6%. Printre programele afectate se numără și cel federal pentru combaterea cancerului, care ar urma să piardă aproximativ 97% din finanțarea publică.

„Guvernul reduce salariile din sectorul public şi numărul funcţionarilor publici, reducând în acelaşi timp drastic proiectele de infrastructură, inclusiv construcţiile şi lucrările rutiere”, a remarcat editorialistul Boris Grozovski, într-un articol pentru publicația media Vajnie Istorii, arată sursa citată.

Moscova pregătește și creșteri de taxe

Pentru a-și susține finanțele publice, guvernul rus propune și creșteri de impozite. Printre domeniile vizate se numără creditele bancare și vânzările de proprietăți imobiliare. Rusia a înregistrat deficit bugetar în fiecare an de la începutul războiului, în 2022, după ce ani la rând a pus accent pe prudența fiscală.

Pentru 2027, deficitul bugetar este estimat la aproximativ 5.400 de miliarde de ruble, echivalentul a 57,2 miliarde de euro. Suma este cu 70% mai mare decât cea anticipată pentru anul viitor în bugetul precedent.

Datoria publică a Rusiei este estimată să depășească 20% din PIB în 2027. Nivelul rămâne redus comparativ cu standardele internaționale, dar este peste ceea ce Ministerul rus al Finanțelor consideră un nivel „prudent”. În același timp, statul rus intenționează să se împrumute cu aproximativ 43% mai mult în 2027 decât se estima inițial pentru 2026.

Editor : A.R.