Live TV

Bugetul Rusiei pentru 2027: cheltuieli militare record, mai puțini bani pentru programele sociale și taxe mai mari

Data publicării:
Vladimir Putin cu sigla Rosatom în spate
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mai puțini bani pentru programele sociale Moscova pregătește și creșteri de taxe

Rusia intenționează să crească semnificativ cheltuielile militare în 2027, în timp ce va reduce fondurile pentru programele sociale și va majora unele taxe, pe fondul costurilor tot mai mari ale războiului împotriva Ucrainei, potrivit Agerpres, care citează AFP. Astfel, cheltuielile pentru apărare ar urma să depășească, la un loc, bugetele pentru sănătate, educație și asistență socială. Proiectul de buget prezentat Dumei de Stat prevede cheltuieli record pentru apărare, care ar urma să ajungă la o treime din totalul cheltuielilor publice.

Guvernul rus intenționează să aloce pentru apărare 17.100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 181 de miliarde de euro, în 2027. Suma este cu 26% mai mare decât cea prevăzută în bugetul pentru acest an. Deși finanțarea militară este estimată să scadă în 2028 și 2029, Rusia a depășit în mod repetat proiecțiile bugetare inițiale de la începutul războiului, potrivit sursei citate.

Sumele publicate reprezintă însă doar o primă propunere în negocierile dintre Ministerul Finanțelor și structurile de securitate, avertizează Aleksandr Koliandr, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene. Potrivit acestuia, cheltuielile militare reale sunt secrete și s-ar putea dovedi mai mari decât cele prevăzute în buget.

Mai puțini bani pentru programele sociale

În paralel cu creșterea cheltuielilor militare, Rusia intenționează să reducă fondurile pentru programele sociale. Cheltuielile pentru sănătate și educație sunt estimate să scadă cu peste 5% față de proiecțiile inițiale pentru 2027, în timp ce finanțarea programelor sociale ar urma să fie redusă cu peste 6%. Printre programele afectate se numără și cel federal pentru combaterea cancerului, care ar urma să piardă aproximativ 97% din finanțarea publică.

„Guvernul reduce salariile din sectorul public şi numărul funcţionarilor publici, reducând în acelaşi timp drastic proiectele de infrastructură, inclusiv construcţiile şi lucrările rutiere”, a remarcat editorialistul Boris Grozovski, într-un articol pentru publicația media Vajnie Istorii, arată sursa citată.

Moscova pregătește și creșteri de taxe

Pentru a-și susține finanțele publice, guvernul rus propune și creșteri de impozite. Printre domeniile vizate se numără creditele bancare și vânzările de proprietăți imobiliare. Rusia a înregistrat deficit bugetar în fiecare an de la începutul războiului, în 2022, după ce ani la rând a pus accent pe prudența fiscală.

Pentru 2027, deficitul bugetar este estimat la aproximativ 5.400 de miliarde de ruble, echivalentul a 57,2 miliarde de euro. Suma este cu 70% mai mare decât cea anticipată pentru anul viitor în bugetul precedent.

Datoria publică a Rusiei este estimată să depășească 20% din PIB în 2027. Nivelul rămâne redus comparativ cu standardele internaționale, dar este peste ceea ce Ministerul rus al Finanțelor consideră un nivel „prudent”. În același timp, statul rus intenționează să se împrumute cu aproximativ 43% mai mult în 2027 decât se estima inițial pentru 2026.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
4
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
Selecționerul și 7 jucători, OUT! Decizii radicale la naționala României, după precedentul 6-0 încasat
Digi Sport
Selecționerul și 7 jucători, OUT! Decizii radicale la naționala României, după precedentul 6-0 încasat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian drone strikes hit central Kyiv, killing two
Planul secret al Rusiei pentru a „îngheța” Ucraina a ajuns în mâinile Kievului: Centrale nucleare, printre ținte (NYT)
vladimir putin in birou
Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record și presiune tot mai mare asupra Europei (Bloomberg)
avioane f-16
Ucraina explică situația avioanelor sale F-16 după ce au apărut informații privind probleme de mentenanță. Ce spune Kievul
peter magyar profimedia
Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură de răspuns”
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Ucraina rămâne fără bani când are cea mai mare nevoie de ei. Gaură de 27 de miliarde de dolari pentru finanțarea apărării
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - GUVERN DE COALITIE
Clasa politică, între negocieri pentru guvern și anticipate. Fost...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Discuțiile SUA-Rusia privind Ucraina includ un acord petrolier legat...
photo-collage.png - 2026-10-03T124351.720
Bătălia pentru miliardele UE: Nicușor Dan și Giorgia Meloni...
Screenshot 2026-10-03 124837
Cine e atacatorul din zborul FlyDubai: concediat anul trecut din...
Ultimele știri
Cele 14 alimente care trebuie consumate în fiecare săptămână pentru a rămâne sănătos
Roboți umanoizi învechiți s-au aruncat într-un cuptor cu oțel topit, după metoda „Terminator”. Ideea a fost dată de Schwarzenegger
Atacuri masive promise de Rusia asupra Ucrainei: Kremlinul avertizează diplomații și străinii să părăsească Kievul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Iarna vine mai repede decât ne așteptam! Orașele din România în care vin ninsorile pe 16 octombrie
Fanatik.ro
„Nu suntem proști!” Cristi Balaj îl contrează pe Adrian Porumboiu: „Lewandowski cade cu întârziere, iar...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
“Hagi pleacă singur dacă i se cere DEMISIA cu Suedia!”. Cum a procedat Răzvan Burleanu cu Victor Pițurcă...
Adevărul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea...
Playtech
Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?
Digi FM
„Lily a izbucnit în lacrimi!” Phil Collins, mărturisiri tulburătoare despre lupta cu alcoolul și momentul în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
Pro FM
Soția lui Justin Timberlake, mai senzuală ca oricând într-o ținută care i-a venit ca turnată. Jessica Biel a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: „În următoarea secundă, s-a năpustit la...
Newsweek
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
Digi FM
Fostul soț o acuză pe Halle Berry de abuz asupra fiului lor de 12 ani. Reacția avocatei actriței din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...