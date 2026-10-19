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Bugetul Ungariei pentru 2027: premierul Magyar anunță reduceri fiscale semnificative, alocații familiale și majorări ale pensiilor

Data publicării:
Peter Magyar Holds An Extraordinary Press Conference, Budapest, Hungary - 22 Jun 2026
Peter Magyar, în Parlamentul Ungariei. Foto: Profimedia
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Din articol
Reduceri fiscale și alocații familiale dublate 510 miliarde HUF în plus pentru sănătate Creșteri salariale pentru angajații din sectorul public Mai multe fonduri pentru protecția copilului și școli

Prim-ministrul ungar Péter Magyar a prezentat primul buget al guvernului Tisza, promițând reducerea impozitelor pe venit pentru două milioane de persoane, dublarea alocațiilor familiale și o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru sănătate în 2027. Măsurile propuse includ, de asemenea, creșterea pensiilor minime, majorări salariale în sectorul public și noi fonduri destinate protecției copilului, relatează Daily News Hungary.

Reduceri fiscale și alocații familiale dublate

Prezentând luni în Parlament bugetul pentru 2027, Magyar l-a descris ca fiind un buget al „justiției și dezvoltării”, stabilind prioritățile primului buget complet al guvernului său.

Una dintre măsurile principale este reducerea impozitului pe veniturile personale aplicat salariului minim la 9%.

În plus, aproximativ un milion de persoane care câștigă mai puțin de 680.000 HUF (1.880 euro) pe lună vor beneficia de o reducere a impozitului pe venit. Potrivit lui Magyar, acest lucru le va permite să dispună de o sumă medie de 20.000 HUF (55 euro) în plus în fiecare lună. El a afirmat că, în total, aproximativ două milioane de persoane vor beneficia de reduceri ale impozitului pe venit.

Guvernul intenționează, de asemenea, să dubleze alocațiile familiale începând cu 2027, îndeplinind astfel un angajament-cheie din campania electorală. Pentru această măsură vor fi alocate 300 de miliarde de HUF (828 de milioane de euro) suplimentare.

Beneficiile fiscale existente pentru tineri și mame vor rămâne în vigoare, inclusiv scutirile pentru mamele sub 30 de ani și pentru mamele eligibile cu doi sau mai mulți copii.

Pensii mai mari și un nou ajutor pentru pensionari

Bugetul promite schimbări semnificative în ceea ce privește pensiile și ajutoarele sociale. Pensia minimă se va cvadrupla, ajungând la 120.000 HUF (330 euro) pe lună, în timp ce pensiile mai mici vor beneficia de majorări eșalonate, de care vor beneficia aproximativ 455.000 de pensionari.

Guvernul va menține a 13-a lună de pensie și va plăti prima jumătate din a 14-a lună de pensie.

De asemenea, se preconizează introducerea treptată, până în 2030, a cardului SZÉP pentru pensionari, care va permite celor peste 2,2 milioane de pensionari să cheltuiască acest ajutor pr alimente, medicamente și activități recreative. Cei care primesc pensii sub 500.000 HUF pe lună vor primi prima tranșă în 2027, susținută de un fond de 90 miliarde HUF (249 milioane euro).

Ajutoarele de invaliditate și reabilitare vor crește cu 10%, cu o plată lunară minimă de 120.000 HUF. Cele pentru orfani vor crește cu 20%, în timp ce alocațiile pentru îngrijire la domiciliu vor crește cu 50%.

510 miliarde HUF în plus pentru sănătate

Sănătatea reprezintă o altă prioritate majoră. În cadrul noului program „Hugonnai Vilma”, guvernul intenționează să aloce 4.604 miliarde HUF pentru sănătate în 2027, o creștere de 510 miliarde HUF față de anul precedent.

Finanțarea suplimentară va include 10 miliarde HUF în plus pentru mesele din spitale și 25 de miliarde HUF pentru sisteme de climatizare. Guvernul afirmă că programul va marca începutul unui efort mai amplu de reconstrucție a sistemului de sănătate din Ungaria.

Creșteri salariale pentru angajații din sectorul public

Bugetul include, de asemenea, creșteri salariale în cadrul mai multor servicii publice. Angajații din forțele de ordine vor primi o creștere salarială medie de 15%, care va viza aproximativ 84.000 de persoane.

Salariile nete ale personalului auxiliar din învățământ vor crește cu o medie de 21,5%, în timp ce angajații din muzee, biblioteci și instituții culturale vor beneficia de o creștere salarială medie de 10,7%.

O sumă suplimentară de 10 miliarde HUF va fi alocată pentru majorări salariale la universitățile de stat, iar 178 miliarde HUF vor susține continuarea creșterilor salariale pentru cadrele didactice și angajații din sectorul justiției.

Mai multe fonduri pentru protecția copilului și școli

Guvernul va aloca 20 de miliarde de forinți suplimentari pentru consolidarea protecției copilului în 2027. Planurile includ 184 de locuri de cazare noi sau reconvertite, 15 centre de plasament specializate și 80 de locuri de urgență.

Finanțarea instituțiilor sociale și de protecție a copilului va crește cu 115 miliarde HUF, adică cu 27 %, în timp ce salariile nete ale asistenților sociali vor crește, în medie, cu 17,8 %.

De asemenea, va demara programul de dezvoltare școlară „Jeney Lajos”, alături de eforturile de îmbunătățire a meselor servite în școli.


Editor : M.C

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