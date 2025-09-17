Live TV

Bulgaria a depistat o dronă acvatică în largul Mării Negre, la 80 de kilometri de Varna

Data publicării:
Stormy weather at sea, waves close-up. Bulgaria, Black Sea near the city of Pomorie. Waves on the sea near the shore in the evening. Sea evening
Foto: Profimedia

Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE.

Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat şi ulterior distrus, fără a se observa nicio explozie secundară, scrie Agerpres.

Vinerea trecută, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbuşită pe plaja oraşului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, la 150 de kilometri sud de Varna.

Dronei îi lipseau coada şi aripa dreaptă, ceea ce, potrivit experţilor militari bulgari, sugerează că a fost doborâtă.

Conform specialiştilor Marinei bulgare care au inspectat-o, această dronă "nu conţinea substanţe explozive şi nu reprezenta niciun pericol".

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja oraşului Sozopol, la sud de Burgas, iar miercurea trecută, armata a găsit pe o altă plajă un motor de rachetă cu o lungime de 1,7 metri şi un diametru de 17 centimetri, însă autorităţile bulgare nu au putut identifica originea acestuia.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
intrarea in sala CCR
3
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
5
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru...
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Digi Sport
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în format restrâns a Coaliției, cu demisia premierului pe...
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis...
atac mall
Momente de panică într-un mall din București: Un bărbat a fost...
Donald Trump
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii...
Ultimele știri
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Călin Georgescu, prima apariție publică după ce a fost trimis în judecată. Ce a declarat despre acuzația de lovitură de stat
Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dronă Harkov
Momentul în care o dronă rusească lovește o universitate din Harkov
Traian Băsescu
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?” 
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Mesajul premierului Donald Tusk
Russian Buk-M3 missile system destroyed by Ukraine
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 SAM de 40 de milioane de dolari. Surpriza operatorilor UAV
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
De ce a fugit Toto Dumitrescu după accident, de fapt? Este total neaşteptat ce a arătat drugtestul făcut de...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”