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Bulgaria a impus vaccinarea obligatorie împotriva varicelei pentru toți copiii

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vaccinare vaccin antigripal
Foto: Getty Images
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Începând cu 1 iulie 2026, Bulgaria a introdus oficial vaccinarea obligatorie împotriva varicelei, ca parte a programului revizuit de imunizare a copiilor din țară, marcând o extindere semnificativă a programului național de prevenire menit să reducă răspândirea uneia dintre cele mai frecvente infecții pediatrice, scrie Novinite.

Conform noului cadru, copiii vor primi două doze de vaccin. Prima doză este programată între vârsta de 12 și 15 luni, iar a doua va fi administrată când copiii împlinesc patru ani. Autoritățile sanitare se așteaptă ca stocurile de vaccin să fie livrate în curând la depozitele Ministerului Sănătății, pentru a sprijini derularea campaniei.

Calendarul actualizat include, de asemenea, norme tranzitorii pentru copiii născuți în 2025. Cei care nu au antecedente medicale confirmate de varicelă sunt eligibili pentru imunizare. Începând cu începutul lunii iulie, vaccinarea devine obligatorie pentru copiii născuți între 1 ianuarie și 30 iunie 2025. În cazurile în care nu se poate verifica o infecție anterioară, vaccinul poate fi totuși administrat în condiții de siguranță.

Oficialii menționează că în 2026 nu va exista o campanie separată de revaccinare, întrucât a doua doză se va aplica doar grupurilor de vârstă incluse în noul calendar stabilit pentru viitor.

Ministerul Sănătății a asigurat disponibilitatea vaccinului în cadrul programului național, cu prevederi care permit administrarea acestuia împreună cu alte vaccinări de rutină pentru copii. Cu toate acestea, atunci când este combinat cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ambele doze trebuie administrate fie simultan, fie la un interval de cel puțin 30 de zile.

Experții medicali subliniază importanța acestei măsuri pentru sănătatea publică. Prof. asociat dr. Iordanka Uzunova, șefa Clinicii de Pediatrie de la Spitalul Lozenets și secretară a Asociației Bulgare de Pediatrie, a subliniat transmisibilitatea ridicată a bolii, menționând că riscul de infectare după expunere poate ajunge până la 90%. Deși este adesea percepută ca o boală ușoară a copilăriei, ea a avertizat că complicațiile pot fi grave.

„Vaccinul este ceva care salvează vieți omenești”, a spus Uzunova, subliniind valoarea preventivă a imunizării.

Ea a precizat, de asemenea, că unii copii ale căror vaccinări au fost amânate anterior pot fi totuși incluși în noul cadru. Potrivit specialiștilor, schema cu două doze este concepută pentru a asigura o imunitate puternică și de lungă durată. Vaccinul este deja disponibil în Bulgaria, ceea ce permite demararea imediată a programului.

Uzunova a adăugat că vaccinul împotriva varicelei poate fi administrat împreună cu majoritatea celorlalte vaccinuri din calendarul obligatoriu, cu excepția altor vaccinuri vii, care necesită un interval minim de 30 de zile atunci când nu sunt administrate simultan.

Profesioniștii din domeniul sănătății subliniază, de asemenea, că vaccinul este utilizat la nivel internațional de zeci de ani și este bine cunoscut atât de medici, cât și de părinții din Bulgaria. Până în prezent, acesta era doar recomandat și plătit din fonduri private, ceea ce face ca trecerea la includerea sa obligatorie să reprezinte o schimbare notabilă în politica națională de sănătate preventivă.

Editor : M.C

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