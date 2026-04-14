Bulgaria a neutralizat două drone miliare, în derivă pe Marea Neagră. Una dintre ele a fost găsită în apropierea unei stațiuni populare

Două drone militare, una aeriană şi cealaltă navală, au fost reperate în puncte distincte plutind în derivă în apele de pe coasta bulgară a Mării Negre şi au fost neutralizate de echipele specializate în două intervenţii pentru fiecare situaţie în parte, duminică şi marţi, a anunţat Ministerul bulgar al Apărării, citat de agenţia EFE.



Primul incident a avut loc în largul oraşului Sinemoretz, unde o dronă (navală) de suprafaţă prevăzută cu patru încărcături explozive a fost găsită duminică. Încărcăturile au fost îndepărtate, dar drona a fost detonată controlat, de teama că ar putea avea şi alţi explozivi.



Al doilea incident a fost semnalat în largul oraşului Nessebar, unde o dronă aeriană prăbuşită în mare a fost inspectată marţi la faţa locului, apoi a fost transportată la o bază navală, unde s-a constatat că nu era echipată cu explozibili.



Autorităţile nu au precizat originea dronelor, dacă erau ruseşti sau ucrainene. De când a început războiul în Ucraina în anul 2022, pe coasta bulgară a Mării Negre au fost semnalate adesea drone şi mine.

