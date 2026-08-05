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Bulgaria a primit săptămâna trecută un miliard de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Comparație cu situația României

Data publicării:
PNRR
Foto: Getty Image
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Din articol
Comparație cu situația României

Bulgaria a primit săptămâna trecută un miliard de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat miercuri premierul Rumen Radev, la începutul sesiunii Consiliului de Miniştri.

Fondurile sunt direcţionate spre implementarea unor proiecte vitale - construirea de grădiniţe, renovarea clădirilor, achiziţionarea de elicoptere medicale şi dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii, a declarat Radev. Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, Guvernul a reuşit să renegocieze anumite aspecte ale angajamentelor aferente celei de-a cincea tranşe de plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă.

Radev a menţionat că s-a renunţat la introducerea planificată a unei taxe de contorizare a apei. El a adăugat că se lucrează la protejarea fondurilor din Planul pentru o Tranziţie Justă destinate regiunilor Stara Zagora, Kiustendil şi Pernik.

„Nu îi inducem în eroare pe partenerii noştri europeni şi nu facem promisiuni deşarte, dimpotrivă, căutăm soluţii pentru proiecte valoroase, care să protejeze interesele Bulgariei”, a declarat prim-ministrul.

Rumen Radev i-a felicitat pe miniştri pentru rezultatele obţinute în urma renegocierii angajamentelor şi a afirmat că Guvernul îşi va continua activitatea în acelaşi ritm.

Prim-ministrul este încrezător că Bulgaria va primi o parte semnificativă a fondurilor aferente următoarei tranşe de plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă.

Comparație cu situația României

În luna iulie 2026, România nu a încasat nicio tranșă majoră (cerere de plată) direct de la Comisia Europeană, însă contextul financiar și de implementare a fost extrem de dinamic.

Ultima plată majoră primită a fost încasarea celei de-a patra cereri de plată, în valoare de 2,25 miliarde de euro, a fost finalizată cu o lună înainte, la sfârșitul lunii iunie 2026.

Total absorbit: Odată cu banii din iunie, suma totală atrasă de România a ajuns la aproximativ 12,97 miliarde de euro (reprezentând circa 61% din alocarea totală revizuită de 21,41 miliarde de euro).

Până în prezent, Bulgaria a încasat în total peste 4,169 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sumă care reprezintă 68% din alocarea totală de granturi disponibilă pentru această țară (6,17 miliarde de euro).

Editor : Sebastian Eduard

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