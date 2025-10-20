Live TV

Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe

Data publicării:
drapelul bulgariei
Foto: Profimedia

Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a declarat Georgiev, citat de Agerpres.

Georgiev a făcut aceste declaraţii în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei şi Serbiei, dar spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord - deasupra Belarusului şi Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei şi Republicii Cehe.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulţi consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război 'lipsit de glorie', dintre Rusia şi Ucraina”, a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
3
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune...
Explozie în Rahova.
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după...
Ultimele știri
Președintele Nicușor Dan exclude ruperea coaliției de guvernare: „Sunt partide responsabile”
Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul
Fata de 9 ani dată dispărută în Bucureşti a fost găsită, a anunțat Poliția Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Serghei Lavrov și Marco Rubio au avut o discuție telefonică „constructivă” înaintea summitului Putin-Trump
File photo dated 18/06/24 of Labour Party leader Sir Keir Starmer during LBC's Nick Ferrari at Breakfast show, at Global Studios, London, while on the General Election campaign trail. Sir Keir is the first Prime Minister to step into Downing Street with a
„Tiranii ca Putin răspund doar la forţă”. Premierul britanic vrea ca aliații să crească presiunea asupra mașinăriei de război rusești
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”
Cabinet meeting of the Federal Government
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Amenzi între 10.000 și 100.000 de lei pentru românii care fac aceste lucrări la casă fără autorizație
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...