Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să-i traverseze spaţiul aerian, anunță ministrul de externe

Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump ar putea primi autorizaţie să survoleze spaţiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a declarat Georgiev, citat de Agerpres.

Georgiev a făcut aceste declaraţii în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei şi Serbiei, dar spaţiul aerian bulgar a fost închis avioanelor ruseşti de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord - deasupra Belarusului şi Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei şi Republicii Cehe.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că mai mulţi consilieri de nivel înalt se vor întâlni pentru a aranja o întâlnire cu Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război 'lipsit de glorie', dintre Rusia şi Ucraina”, a adăugat el, fără a oferi o dată a întâlnirii.

