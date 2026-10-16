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Bulgaria cere întăriri de la NATO după atacurile din Marea Neagră. Ce echipamente vrea să desfășoare pe teritoriul său

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nava scufundata in marea neagra
Foto: Facebook/ Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM)
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Bulgaria a solicitat NATO să desfăşoare avioane de vânătoare, sisteme antirachete şi echipamente antidrone pentru a-şi consolida apărarea împotriva valului de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a anunţat vineri ministrul apărării bulgar, Dimitar Stoianov.

„Am trimis o solicitare secretarului general al NATO şi comandantului suprem aliat pentru a ne consolida capacităţile, ceea ce implică şi desfăşurarea de forţe suplimentare pe teritoriul nostru”, a declarat Stoianov reporterilor la Sofia, în timpul festivităţilor dedicate Zilei Forţelor Aeriene, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul a precizat că Bulgaria a solicitat o desfăşurare cuprinzătoare, între care avioane de vânătoare şi aeronave de patrulare, sisteme de rachete şi echipamente antidrone, deşi nu a primit încă un răspuns cu privire la întăririle pe care Alianţa le-ar putea oferi.

„Aliaţii noştri au, de asemenea, capacităţi limitate. România are nevoie de resurse suplimentare, la fel ca şi statele baltice”, a remarcat el.

Stoianov a subliniat că recentele atacuri asupra navelor comerciale au determinat NATO să acorde o atenţie sporită securităţii Mării Negre, după ce eforturile sale s-au concentrat în principal asupra statelor baltice.

„Ne aşteptăm la un răspuns rapid şi la o consolidare a capacităţilor noastre”, a declarat el.

Ministrul bulgar a avertizat, însă, că nici măcar cu resursele suplimentare ale NATO protecţia absolută împotriva atacurilor nu va fi posibilă.

„Este vorba despre reducerea riscului la minimum posibil”, a explicat Stoianov, care a afirmat că Bulgaria are capacităţi de supraveghere şi răspuns militar pentru a face faţă potenţialelor ameninţări.

În acest sens, el a anunţat că ţara are deja două sisteme de detectare şi supraveghere a ameninţărilor în apele sale şi se pregăteşte să implementeze un al treilea, echipat cu tehnologie care – a spus el – nu a mai fost utilizată până acum.

Solicitarea bulgară vine după o serie de atacuri cu drone împotriva a şapte nave comerciale în largul coastelor României şi Bulgariei, începând cu 5 octombrie.

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Editor : C.S.

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