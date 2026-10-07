Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind asigurarea securității navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat miercuri președinta bulgară Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, convocată în urma atacului de marți asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Bulgaria ar putea, de asemenea, să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare „capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă”, a declarat ea, scrie Reuters preluată de Agerpres.

Bulgaria nu se învecinează cu Rusia sau Ucraina, însă, în calitate de stat membru NATO, deține o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante.

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Două nave comerciale, atacate cu drone

Două nave comerciale, cargoul Alfa Watan, sub pavilion Togo, și Able, sub pavilion Palau, ambele aparținând unor armatori turci, au fost atacate marți cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat la scurt timp după impact. Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Un echipaj evacuat, doi marinari grav răniți

Nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei bulgare, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați. Doi dintre aceștia sunt grav răniți.

Navele au fost lovite de drone aeriene și maritime, a căror origine nu a fost încă stabilită, potrivit autorităților bulgare.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.

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Editor : Ana Petrescu