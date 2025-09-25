Live TV

Bulgaria ia o decizie care ar putea afecta Ungaria: va suspenda tranzitul gazelor rusești pentru contractele pe termen scurt în 2026

Data publicării:
President Of The European Council Antonio Costa, Sofia, Bulgaria - 04 Sep 2025
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov. Foto: Profimedia

Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pentru contractele pe termen scurt în 2026, ca parte a planurilor Uniunii Europene de a întrerupe complet importurile de gaze rusești, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenția de știri bulgară BTA, scrie eKathimerini. Această decizie ar putea afecta Ungaria, deoarece gazul natural ajunge și în Ungaria prin Bulgaria.

Uniunea Europeană a planificat inițial să întrerupă importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, ceea ce ar pune capăt relațiilor energetice de zeci de ani cu o țară care a fost odată cel mai mare furnizor de gaze din Europa.

Însă săptămâna trecută, oficialii UE au declarat că blocul comunitar intenționează să devanseze acest termen cu un an.

„În calitate de membru al UE, ne vom alătura deciziei de a suspenda, pe termen scurt, în 2026, contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești, iar pe termen lung, până în 2028”, a declarat Jeliazkov miercuri, potrivit BTA.

Bulgaria, membră a Uniunii Europene, care a fost total dependentă de gazul rusesc până în 2022, a căutat să-și diversifice aprovizionarea cu gaz și să găsească surse mai ieftine.

Gazul rusesc a fost înlocuit cu gaz azer și gaz natural lichefiat provenit dintr-un terminal din Grecia. 

Bulgaria joacă un rol important în aprovizionarea energetică a Ungariei.

Ministrul bulgar al Energiei a confirmat că țara sa va continua să fie un partener de tranzit de încredere pentru Ungaria în domeniul transportului de gaze naturale, a anunțat joi la New York ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului Péter Szijjártó, citat de hirado.hu.

Ministrul a reacționat la declarația prim-ministrului bulgar. „De la apariția acestui articol pe un portal ucrainean, m-am gândit că ar fi bine să întreb bulgarii ce au spus de fapt și care este poziția lor. Așadar, l-am sunat pe prietenul meu Zecio Stankov, ministrul bulgar al Energiei, pentru a-l întreba care este poziția lor”, a declarat el, adăugând:„El m-a asigurat că Bulgaria va continua să fie un partener de tranzit de încredere pentru Ungaria, că Bulgaria nu va pune Ungaria într-o situație dificilă și a declarat că declarația prim-ministrului bulgar ar trebui interpretată în contextul unei eventuale decizii a REPowerEU.”

Péter Szijjártó a subliniat că REPowerEU este o propunere „oribilă” a Comisiei Europene, care vizează eliminarea completă a surselor de energie rusești. „Cu toate acestea, este doar o propunere, nu s-a luat nicio decizie în acest sens; dezbaterea este încă în curs. De aceea, astfel de știri apar din când în când în Bulgaria”, a declarat el.

 

