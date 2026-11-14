Bulgaria interzice creşterea şi uciderea animalelor pentru blană. Amenzi de până la 10.000 de euro pentru cei care încalcă legea

Parlamentul Bulgariei a interzis creșterea și sacrificarea animalelor exclusiv pentru obținerea blănurilor. Noua lege prevede amenzi de până la 10.000 de euro pentru companiile care nu respectă interdicția, potrivit News.ro, care citează Novinite.

Noile prevederi interzic deținerea, creșterea și uciderea animalelor în scopul exclusiv al obținerii blănurilor. Măsura vizează fermele în care sunt crescute specii precum nurcile, vulpile, șinșilele și câinii enot.

Persoanele fizice care încalcă legea pot primi amenzi de până la 1.500 de euro pentru prima abatere și de până la 6.000 de euro pentru încălcările ulterioare. În cazul persoanelor fizice autorizate și al companiilor, amenzile pot ajunge la 10.000 de euro.

Interdicția nu se aplică însă pieilor și blănurilor obținute ca produse secundare de la animalele crescute pentru consum alimentar și nici celor provenite din activități legale de vânătoare.

Deputatul Anton Kutev, din partidul Bulgaria Progresistă, susține că adoptarea măsurii încheie un proces îndelungat.

„Aceasta marchează sfârșitul unui proces îndelungat. Potrivit statisticilor bulgare, în prezent nu mai există producători de blănuri activi în țară. Un obiectiv important este acela de a împiedica producătorii care își desfășoară în prezent activitatea în alte țări europene să se mute în Bulgaria”, a declarat Kutev.

Editor : A.P.