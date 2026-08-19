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Bulgaria își întărește apărarea de teama unui atac iranian. Teheranul ar putea viza obiective militare americane

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Ivan Demerdjiev
Ministrul bulgar de interne Ivan Demerdjiev. Foto: Profimedia Images
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Bulgaria a transmis miercuri că şi-a consolidat apărarea în faţa unui eventual atac al Iranului asupra activelor militare americane aflate pe teritoriul bulgar, după ce ziarul britanic Financial Times a relatat că Teheranul examinează posibile atacuri de represalii împotriva SUA în sud-estul Europei, relatează EFE și Agerpres.

Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că, în coordonare cu Ministerul Apărării, au fost implementate „toate măsurile posibile” la baza aeriană Bezmer din centrul ţării.

„Monitorizăm constant situaţia şi vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample şi mai intensive în raport cu nivelul informaţiilor din acest moment despre o posibilă ameninţare”, a spus ministrul.

Financial Times (FT) a scris, tot miercuri, că forţele iraniene evaluează posibilitatea de a ataca obiective americane în Europa dacă preşedintele american Donald Trump intensifică războiul. Ziarul britanic citează două surse de la Teheran „apropiate regimului”, care s-au referit la active americane din sud-estul Europei, inclusiv din Bulgaria.

Parlamentul bulgar a autorizat luna trecută desfăşurarea a până la opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer. Astfel de avioane sunt folosite pentru operaţiunile de realimentare în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament angajate în atacurile împotriva Iranului.

Potrivit presei locale din Bulgaria, două aeronave de acest fel sunt staţionate în prezent la baza Bezmer, dar Ministerul Apărării de la Sofia nu a confirmat oficial niciun număr.

Conform uneia dintre sursele citate de Financial Times, printre potenţialele ţinte ale represaliilor iraniene se numără şi Cipru, ţară unde o bază aeriană britanică a fost deja atacată de o dronă în martie.

Editor : Ș.A.

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