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Bulgaria nu a primit încă un răspuns de la Ucraina privind drona prăbuşită lângă graniţa cu România. „Vom insista din nou”

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Un operator ține în brațe o dronă de atac aerian reutilizabilă, numită „Punisher”, fabricată de compania ucraineană UA Dynamic Foto: Profimedia
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Din articol
„Vom insista din nou”

Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a declarat marţi că solicitarea de informaţii privind drona ucraineană prăbușită, trimisă Ucrainei prin intermediul serviciilor de securitate bulgare, a rămas în continuare fără răspuns, în pofida întâlnirii de luni dintre şefa diplomaţiei bulgare, Velislava Petrova, şi ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria, Olesia Ilaşciuk, informează BTA, potrivit Agerpres.

Drona a pătruns sâmbătă în spaţiul aerian bulgar şi a explodat la aproximativ o sută de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam, la graniţa cu România, şi a unei conducte strategice de gaze.

Aparatul a căzut pe un câmp de floarea-soarelui şi nu a provocat victime.

O analiză preliminară a indicat că aeronava fără pilot era cel mai probabil o dronă de tip Maya folosită de forţele armate ale Ucrainei.

Ministrul bulgar al apărării a declarat ca a vorbit din nou în cursul zilei de marţi cu şeful serviciului de informaţii militare şi i-a cerut să organizeze o altă întâlnire cu ataşatul militar al Ucrainei şi să solicite din nou informaţii.

„Încă nu am primit astfel de informaţii”, a subliniat Stoianov.

Ministerul de Interne nu a furnizat, de asemenea, informaţii despre existenţa unor explozibili la bordul dronei, a spus el, adăugând că speră că acestea vor fi primite în curând.

„Vom insista din nou”

Potrivit lui Stoianov, faptul că Ucraina nu a direcţionat în mod intenţionat vehicule aeriene fără pilot către Bulgaria nu înseamnă că această dronă nu ar fi putut veni din această direcţie. El a explicat că traiectoria dronei ar fi putut fi afectată şi de perturbări ale semnalului GPS.

„Desigur, monitorizăm şi perturbarea semnalului GPS. Provine de la ambele părţi beligerante”, a spus el.

„Astăzi vom insista din nou să primim un răspuns dacă ei (ucrainenii) au folosit această dronă. Am trimis Ucrainei datele de identificare şi numărul de serie al dronei încă de sâmbătă. Şi le cerem informaţii”, a subliniat Stoianov.

Potrivit ministrului, drona a intrat în Bulgaria dinspre România, având în vedere modul în care erau împrăştiate resturile.

Partea bulgară a trimis imagini autorităţilor române, care au confirmat identificarea dronei. Ucraina a confirmat, de asemenea, tipul acesteia.

Stoianov a subliniat că detectarea unor astfel de vehicule aeriene fără pilot este dificilă atunci când acestea zboară la altitudini joase. El a precizat că Ministerul bulgar al Apărării este în discuţii pentru achiziţionarea de sisteme suplimentare de contracarare a dronelor.

Editor : B.P.

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