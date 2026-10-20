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Bulgaria nu va mai participa la un nou ajutor financiar al UE pentru Ucraina, cerut de Zelenski

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Rumen Radev. Foto: Profimedia
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Bulgaria nu va mai participa la un nou pachet de asistenţă financiară al Uniunii Europene pentru Ucraina, solicitat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat marţi premierul Rumen Radev, relatează dpa.

La summitul Consiliului European de la Bruxelles, preşedintele Zelenski a cerut 70 de miliarde de euro în plus de la blocul comunitar pentru anul viitor, în vederea susţinerii apărării împotriva invaziei ruse.

Radev a făcut aceste declaraţii pentru jurnalişti în micul oraş bulgar Tvărdiţa.

„Cum vi se pare acest lucru, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în Europa? Bulgaria nu poate fi implicată în niciun fel în această sumă de 70 de miliarde de euro”, a declarat Radev, citat de agenţia bulgară de ştiri BTA și de Agerpres.

Radev a amintit că UE a aprobat anul trecut un pachet de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care acoperă perioada 2026-2027.

Trei state membre UE - Ungaria, Cehia şi Slovacia -, au negociat să nu contribuie la costurile acestui împrumut. Bulgaria, în schimb, a participat.

Radev a cerut încetarea războiului din Ucraina şi a afirmat că acesta epuizează economiile ţărilor europene şi duce la tensiuni sociale şi la instabilitate politică.

„Încheierea (războiului) nu va fi obţinută prin mijloace militare”, a declarat prim-ministrul bulgar, care a deţinut, de asemenea, funcţia de preşedinte al ţării din 2017 până la demisia sa, în ianuarie 2026.

 

 

 

Editor : A.P.

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