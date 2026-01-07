Live TV

Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au fost trimiși la bănci și oficiile poștale, oamenii stau la cozi

euro in plic
Plata primelor pensii în euro a început oficial astăzi în toată Bulgaria. Autoritățile au trimis polițiști și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale ca să-i ajute pe vârstnici cu informații și să-i ferească de eventuale fraude sau tâlhării, relatează Novinite.

Pensionarii pot verifica suma exactă pe care o au de primit fie online, prin intermediul portalului digital al Institutului Național de Securitate Socială.

Angajații oficiilor poștale au urmat o instruire specială în prealabil, pentru a gestiona trecerea de la leva la euro. Plățile pensiilor prin oficiile poștale vor fi făcute până pe 20 ianuarie. Cei peste 60% dintre pensionari care își primesc pensiile pe card vor avea astăzi banii în cont.
Măsurile de securitate au fost înăsprite semnificativ pentru perioada în care pensiile se plătesc la oficiile poștale și bănci. Ministerul de Interne de la Sofia a anunțat o prezență sporită a poliției în jurul oficiilor poștale și al băncilor la nivel național, cu sprijin suplimentar din partea Jandarmeriei în satele mai mici și îndepărtate.

Potrivit inspectorului șef Milorad Iordanov de la Direcția Poliției Naționale, toate resursele disponibile ale Ministerului de Interne au fost mobilizate pentru a preveni furturile, jafurile și fraudele în perioada de plată a pensiilor.
În mai multe orașe, oamenii s-au așezat la coadă încă din cursul dimineții. În Burgas, erau deja cozi cu 40-50 de minute înainte de deschiderea oficiilor poștale. Mulți au spus că au venit devreme din obișnuință, deoarece aceeași sucursală deservește pensionari din diferite cartiere. În timp ce unii au spus că sunt deja familiarizați cu valutele străine, alții și-au exprimat nemulțumirea față de pensiile mici, menționând că problema nu este moneda în care sunt plătite, ci valoarea lor. Au existat, de asemenea, pensionari care au salutat adoptarea euro, spunând că ar fi trebuit să se întâmple mai devreme.
Scene similare au avut lo și în alte părți ale țării. În Montana, cozile au început să se formeze dimineața în fața Oficiului Poștal Central, care deservește peste 3.500 de pensionari.

În Bulgaria, peste 2 milioane de pensionari își primesc pensiile pentru prima dată în euro. Peste 60% își vor primi banii pe card, în timp ce restul depind de plățile prin poștă.
Unii pensionari au spus că nu sunt siguri de sumele exacte în euro pe care le vor primi sau și-au exprimat îngrijorarea cu privire la adaptarea la noua monedă.

Toate pensiile sunt convertite la cursul de schimb oficial fix, de 1,95583 leva pentru 1 euro.

