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Bulgaria: Președinta în exercițiu conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale, arată sondajele la ieșirea de la urne

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President Elections in Bulgaria
Președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, votează în primul tur al alegerilor prezidențiale, la Sofia, pe 25 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Sondaj la ieşirea de la urne realizat de Trend Sondaj la ieşirea de la urne realizat de Myara

Preşedinta în exerciţiu Iliana Iotova s-a situat uşor în frunte în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Bulgaria, duminică, obţinând între 35 şi 36,5% din voturi, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne, transmit AFP şi Novinite citate de News.ro.

Iliana Iotova, susţinătoare a dialogului cu Moscova, se va confrunta cu Andrey Gyurov, fost prim-ministru interimar susţinut de opoziţia pro-occidentală, care s-a clasat pe locul al doilea cu între 32,2 şi 32,5% din voturi, conform exit poll-urilor.

Iliana Iotova îl are ca partener de cursă pe Kiril Valchev (candidat pentru funcţia de vicepreşedinte). Ei îi vor înfrunta pe Andrey Gyurov şi Georgi Kandev în turul al doilea al alegerilor, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne realizate de institutele de cercetare sociologică Trend şi Myara, la comanda postului de televiziune NOVA.

Turul al doilea al alegerilor este programat pentru duminica viitoare, 1 noiembrie.

Sondaj la ieşirea de la urne realizat de Trend

Potrivit Trend, tandemul Iotova-Valchev a obţinut 36,5% din voturile exprimate duminică, în timp ce Gyurov şi Kandev au obţinut 32,4%.

Pe locul al treilea în primul tur se află Kostadin Kostadinov şi Petar Volgin, care au obţinut 14,0% din voturi.

Radostin Vasilev şi Krasimir Manov ocupă locul al patrulea cu 3,4%, urmaţi îndeaproape de Ivelin Mihaylov şi Yuliana Mateeva cu 3,0%.

Ivan Hristanov şi Stoyanka Cherkezova se află pe locul al şaselea, cu 1,7% din voturi, potrivit Trend.

Un total de 3,6% dintre alegători au selectat opţiunea "Nu susţin niciun candidat".

Rata de participare la vot s-a situat la 21,3%.

Sondaj la ieşirea de la urne realizat de Myara

Potrivit Myara, actuala şefă a statului, Iliana Iotova, şi candidatul său la vicepreşedinţie, Kiril Valchev, au obţinut 35,2% din voturi, în timp ce Andrey Gyurov şi Georgi Kandev au obţinut 32,2%.

Sondajul, comandat şi finanţat de NOVA, plasează tandemul Kostadinov-Volgin pe locul al treilea, cu 13,4%.

Radostin Vasilev şi Krasimir Manov ocupă locul al patrulea, cu 3,9%, urmaţi de Ivelin Mihaylov şi Yuliana Mateeva, cu 3,3%.

Ivan Hristanov şi Stoyanka Cherkezova se află pe locul al şaselea, cu 1,6% din voturi, potrivit Myara.

Opţiunea „Nu susţin niciun candidat” a fost aleasă de 4,8% dintre alegători.

Rata de participare la vot a fost de 21,2%.

Editor : Ana Petrescu

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