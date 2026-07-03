Bulgaria se va opune noului pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Rumen Radev: „Susțin interesul național”

Bulgaria se va opune oficial celui de-al 21-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat vineri premierul bulgar Rumen Radev, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului de la Sofia.

„Voi face acest pas deoarece protejez şi susţin interesul naţional al Bulgariei”, a declarat Radev, relatează BTA şi Xinhua, potrivit Agerpres.

Răspunzând la o întrebare parlamentară, el a subliniat că această mişcare nu va slăbi legăturile Bulgariei cu aliaţii săi.

„Vă pot asigura categoric că nu au existat şovăieli în poziţiile partenerilor şi aliaţilor noştri cu privire la Bulgaria ca urmare a acţiunilor mele”, a declarat prim-ministrul, adăugând că Bulgaria menţine relaţii excelente cu Uniunea Europeană şi NATO.

De asemenea, el a menţionat că a efectuat recent vizite în ţări precum Germania, Franţa şi Regatul Unit, unde a avut întâlniri oficiale.

Radev şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru reconstrucţia postbelică a Ucrainei. „Vom face tot posibilul pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei. Aceasta este o cauză pe care o susţinem atât eu, cât şi guvernul bulgar”, a spus el.

Premierul a mai declarat că nu va susţine documente şi declaraţii care, în opinia sa, nu contribuie la rezolvarea conflictului, ci doar îl adâncesc.

Comisia Europeană a propus la 9 iunie cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând sectoare cheie, între care energia, serviciile financiare, criptomonedele, comerţul şi, pentru prima dată, pescuitul. Propunerea necesită aprobarea tuturor statelor membre ale UE pentru a putea intra în vigoare.

Editor : C.S.