Live TV

Bulgaria solicită o derogare de la sancțiunile impuse de Trump asupra petrolului rusesc, de frica penuriei de combustibil

Data actualizării: Data publicării:
Lukoil Bulgaria
Sediul central al Lukoil din Sofia. Foto: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Bulgaria ia în considerare solicitarea unei derogări de la noile sancțiuni impuse de SUA împotriva celei mai mari companii petroliere private din Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, deoarece se teme că măsurile vor provoca o penurie severă de combustibil și o reacție populistă în întreaga țară, relatează POLITICO.

Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută sancțiuni împotriva a doi dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, determinând mai multe țări din UE în care aceste companii își desfășoară activitatea să se grăbească să solicite scutiri.

Bulgaria găzduiește rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, care furnizează până la 80% din combustibilul țării. 

Acum, guvernul a întrebat Washingtonul cum ar trebui să procedeze pentru a solicita o prelungire a sancțiunilor după data intrării în vigoare a acestora, 21 noiembrie, potrivit surselor citate.

Guvernul este îngrijorat că sancțiunile ar putea forța rafinăria să înceteze activitatea, pe măsură ce băncile se retrag, provocând penurie generalizată de combustibil și proteste.

Sofia susține că acest lucru ar putea precipita prăbușirea guvernului, au spus persoanele citate, consolidând sprijinul pentru președintele bulgar Rumen Radev, o figură considerată de unii ca fiind pro-rusă,  care a lansat public ideea creării unui nou partid.

Julian Popov, fost ministru al Mediului din Bulgaria și membru al grupului de reflecție Strategic Perspectives, a fost de acord că guvernul „nu este pregătit corespunzător” și „nu are un plan de urgență” pentru ieșirea Lukoil, ceea ce face probabilă penuria de combustibil, dacă nu se găsește o soluție.

El a susținut că guvernul ar trebui să preia acum controlul operațional asupra rafinăriei, cu sprijinul unui „comitet internațional” format din avocați și experți internaționali care pot ajuta Sofia să gestioneze această facilitate strategică.

Cu toate acestea, experții au pus la îndoială afirmația că, dacă SUA nu acordă o scutire de la aceste sancțiuni, Radev ar prelua puterea.

Aceasta este o „tactică de intimidare” din partea guvernului, a declarat Ilian Vasilev, fost ambasador bulgar în Rusia, care conduce acum firma de consultanță Innovative Energy Solutions, în încercarea de a evita să acționeze rapid în ceea ce privește vânzarea rafinăriei.

„Există interese legitime și serioase în achiziționarea activelor Lukoil”, a susținut el, adăugând că „nu este nevoie să intrăm în panică”.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Wildcat Felis silvestris
3
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0996867421
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i...
patriarhia romana foto basilica ro
Reacția Patriarhiei după scandalul piesei pe versuri de Radu Gyr...
Russian President Putin attends the unveiling of a memorial in Pskov region
Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
Alexandru Nazare.
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte...
Ultimele știri
Fără lilieci, tequila ar dispărea. Cum salvează animalele băutura națională a Mexicului
Costul pe care Rusia vrea să-l impună studenților care beneficiază de educație gratuită: „Ce e așa rău în fostul sistem sovietic?”
Misterul „Cupei curcubeului”: o monedă celtică rară, veche de 2.200 de ani, descoperită în Germania. Cum a ajuns acolo
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
Ucraina a mai primit un sistem antirachetă Patriot. „Pas comun cu Germania în protejarea vieților omenești de teroarea rusă”
SOCAR's Star Refinery in Turkiye's Izmir
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
Russia unveils Khabarovsk submarine in Severodvinsk
Rusia a lansat super-arma Habarovsk, un nou submarin proiectat să transporte încărcătură nucleară
Workers walk past a tanker at the Rosneft oil product transshipment terminal in Tuapse
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone
WhatsApp Image 2025-06-21 at 11.20.22_1cdb4348
Avertizare MAE pentru românii care merg în Bulgaria. Când se suspendă circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Eugen Trică a reacționat după declarațiile lui Neluțu Varga la adresa sa: „Am pus mâna pe telefon și l-am...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din...
photo-collage.png - 2025-11-02T202722.914
Momentul în care un polițist beat provoacă un accident grav în Constanța și apoi fuge de la locul faptei...
Playtech
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți...
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles