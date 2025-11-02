Bulgaria solicită o derogare de la sancțiunile impuse de Trump asupra petrolului rusesc, de frica penuriei de combustibil

Bulgaria ia în considerare solicitarea unei derogări de la noile sancțiuni impuse de SUA împotriva celei mai mari companii petroliere private din Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, deoarece se teme că măsurile vor provoca o penurie severă de combustibil și o reacție populistă în întreaga țară, relatează POLITICO.

Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută sancțiuni împotriva a doi dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft și Lukoil, determinând mai multe țări din UE în care aceste companii își desfășoară activitatea să se grăbească să solicite scutiri.

Bulgaria găzduiește rafinăria Burgas, deținută de Lukoil, care furnizează până la 80% din combustibilul țării.

Acum, guvernul a întrebat Washingtonul cum ar trebui să procedeze pentru a solicita o prelungire a sancțiunilor după data intrării în vigoare a acestora, 21 noiembrie, potrivit surselor citate.

Guvernul este îngrijorat că sancțiunile ar putea forța rafinăria să înceteze activitatea, pe măsură ce băncile se retrag, provocând penurie generalizată de combustibil și proteste.

Sofia susține că acest lucru ar putea precipita prăbușirea guvernului, au spus persoanele citate, consolidând sprijinul pentru președintele bulgar Rumen Radev, o figură considerată de unii ca fiind pro-rusă, care a lansat public ideea creării unui nou partid.

Julian Popov, fost ministru al Mediului din Bulgaria și membru al grupului de reflecție Strategic Perspectives, a fost de acord că guvernul „nu este pregătit corespunzător” și „nu are un plan de urgență” pentru ieșirea Lukoil, ceea ce face probabilă penuria de combustibil, dacă nu se găsește o soluție.

El a susținut că guvernul ar trebui să preia acum controlul operațional asupra rafinăriei, cu sprijinul unui „comitet internațional” format din avocați și experți internaționali care pot ajuta Sofia să gestioneze această facilitate strategică.

Cu toate acestea, experții au pus la îndoială afirmația că, dacă SUA nu acordă o scutire de la aceste sancțiuni, Radev ar prelua puterea.

Aceasta este o „tactică de intimidare” din partea guvernului, a declarat Ilian Vasilev, fost ambasador bulgar în Rusia, care conduce acum firma de consultanță Innovative Energy Solutions, în încercarea de a evita să acționeze rapid în ceea ce privește vânzarea rafinăriei.

„Există interese legitime și serioase în achiziționarea activelor Lukoil”, a susținut el, adăugând că „nu este nevoie să intrăm în panică”.

