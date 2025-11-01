Live TV

Bulgaria suspendă temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite

FILE PHOTO: Man walks in front of Lukoil's headquarters in Sofia
Sediul central al Lukoil din Sofia. Foto: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Bulgaria a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale Uniunii Europene, scrie DW. Măsura a fost adoptată în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil.

Guvernul de la Sofia justifică decizia prin dorința de a preveni o eventuală penurie de produse petroliere. Proiectul de lege a fost aprobat vineri, 31 octombrie, de Parlamentul bulgar. DW amintește că, în apropierea orașului Burgas, se află rafinăria Lukoil-Neftohim, una dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est, iar compania rusă deține și o rețea extinsă de benzinării în Bulgaria.

Sancțiunile americane se aplică tuturor activelor bulgare ale Lukoil.

Potrivit parlamentarilor din coaliția de guvernare, rezervele de combustibil ale Bulgariei sunt suficiente pentru câteva luni. Inițiativa legislativă privind suspendarea exporturilor a fost susținută de 135 de deputați, în timp ce 4 au votat împotrivă, iar 42 s-au abținut.

Anterior, Bulgaria își anunțase disponibilitatea de a opri tranzitul gazului rusesc către Ungaria și Slovacia.

Țara sprijină planul Uniunii Europene de a renunța complet la importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027. Totuși, prin teritoriul bulgar trece în prezent ultima conductă prin care gazul rusesc ajunge în UE – „TurkStream”.

Ministrul bulgar al Energiei, Jecio Stankov, a declarat că, până la 1 ianuarie 2028, consumul de gaz rusesc în Europa va fi complet oprit.

La rândul său, premierul Rosen Jeliazkov a promis, după apelul lansat de Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, că Sofia va susține deciziile Uniunii Europene privind întreruperea contractelor de utilizare sau tranzit al gazului natural rusesc.

