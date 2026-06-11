Bulgaria trage un semnal de alarmă după explozia dronei în Portul Constanţa: „Exportul de bunuri va deveni imposibil”

Explozia unei drone ucrainene în Portul Constanţa, dar şi situaţia tulbure, în general, din bazinul Mării Negre, stârneşte îngrijorare nu doar în rândul traderilor şi fermierilor români, ci şi la vecinii bulgari, care se tem că nicio navă nu va mai intra în porturile Varna şi Burgas.

În plus, dacă războiul din Ucraina va continua, există riscul ca transporturile de mărfuri să se scumpească, din cauza asiguratorilor care vor creşte preţurile, avertizează fermierii bulgari.

Preşedinta Uniunii Producătorilor de Cereale din Dobrogea, Radostina Zhekova, susţine că tensiunile tot mai mari din jurul portului Constanţa ameninţă să paralizeze exporturile bulgare de cereale chiar în ajunul noii recolte, potrivit presei bulgare, citate de News.ro.

În lipsa siguranţei pentru navele comerciale, dar şi a majorării costurilor la asigurarea mărfurilor, Bulgaria riscă să nu poată să exporte grâul din recolta acestui an, estimată la circa 10 milioane de tone, ceea ce înseamnă costuri în plus pentru fermieri legate de depozitare.

Radostina Zhekova mai atrage atenţia şi asupra faptului că piaţa stagnează, practic nu există cerere nici pentru grâu, dar nici pentru porumb.

„Ceea ce pune presiune suplimentară sunt loviturile ucrainenilor asupra Portului Constanţa. Ca urmare, bazinul Mării Negre va deveni inacceptabil pentru comerţ. Adică, nu putem exporta grâu dacă nu există o navă care să intre în porturile Varna şi Burgas. Dacă acest război nu se termină, asigurătorii vor creşte foarte mult preţurile pentru transportul de marfă, iar exportul de bunuri din Bulgaria va deveni imposibil”, a declarat Radostina Zhekova pentru publicaţia Agri.bg.

Editor : C.L.B.