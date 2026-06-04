Poliția din regiunea Calabria, din sudul Italiei, a descoperit un buncăr subteran extrem de sofisticat în Ardore, conceput pentru a ușura fuga, despre care se presupune că ar avea legături cu mafia locală 'ndrangheta, scrie lacnews24.it.

Structura este ascunsă sub o clădire obișnuită și cuprinde trei încăperi subterane: un dormitor, o baie și o cameră de evacuare, în cazul unei ipotetice evadări.

Printre elementele cheie se numără o trapă din beton armat, complet ascunsă și acționată de un mecanism electric secret de ultimă generație, care se deschide către un tunel îngust de evacuare de 120 de metri, care duce către o zonă rurală izolată.

Compartimentarea complexă, punctele de acces ascunse și nivelul ridicat al proiectării tehnice fac din acesta unul dintre cele mai avansate buncăre clandestine descoperite în regiunea Locride.

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Structura buncărului era ascunsă perfect şi protejată de sisteme de camuflaj „demne de un platou cinematografic”, afirmă Carabinierii, poliţia militarizată italiană ai cărei agenţi au descoperit buncărul întâmplător în timp ce efectuau o percheziţie în căutarea unor arme. Acesta este primul refugiu atât de sofisticat şi bine organizat găsit în respectiva regiune.



„Buncărul se desfăşoară pe trei spaţii subterane distincte: un dormitor, o toaletă şi o adevărată cameră de evadare, inima întregului sistem”, detaliază Carabinierii într-un comunicat.



În această ultimă încăpere a fost descoperită o trapă grea din beton armat, invizibilă din exterior şi care se deschide cu ajutorul unui mecanism electric ascuns ce acţionează ieşirea secretă către suprafaţă, conectată la un tunel subteran îngust şi lung de aproximativ 120 de metri.



Coridorul a fost excavat în profunzimea terenului şi conceput cu scopul de a permite o cale de evadare rapidă spre o zonă rurală din apropiere.

Lungimea tunelului, compartimentarea spaţiilor, intrările ascunse şi arhitectura complexă generală a buncărului îi fac pe anchetatori să suspecteze că au ajuns la una dintre cele mai avansate structuri clandestine descoperite vreodată în regiunea Locride (sudul Italiei).

Se desfășoară în prezent anchete pentru a stabili modul în care a fost construit și utilizat buncărul și pentru a identifica caracteristicile structurii.

Editor : M.C