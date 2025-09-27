Live TV

Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți

Data publicării:
Indian Politics
Cel puțin 36 de morți și peste 50 de răniți în urma unei busculade la mitingul actorului devenit politician Vijay, în India. Foto. Profimedia

Cel puțin 36 de persoane, inclusiv copii, au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă, într-o busculadă produsă la un miting electoral al actorului devenit politician Vijay, în India. Mulțimea uriașă prezentă la eveniment a scăpat de sub control, iar imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Vijay aruncând sticle cu apă susținătorilor care leșinau. Autoritățile au deschis o anchetă, iar guvernul statului a promis despăgubiri familiilor victimelor, potrivit Reuters și News.ro.

Ministrul-șef MK Stalin a precizat că opt copii și 16 femei se află printre cele 36 de victime din districtul Karur din Tamil Nadu, unde a avut loc un miting politic al Tamilaga Vettri Kazhagam, partidul lui Vijay.

Mai devreme, parlamentarul Senthil Balaji anunțase că 58 de persoane au fost spitalizate.

Vijay, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei tamile din ultimele trei decenii, a atras mulțimi uriașe la întâlnirile publice organizate de la lansarea partidului său politic, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024. Formațiunea vizează atât partidul de guvernământ DMK, cât și Partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi. Vijay face campanie în perspectiva alegerilor statale programate la începutul anului 2026.

Imagini difuzate de mass-media locală arată mii de oameni în jurul unui vehicul mare de campanie, pe acoperișul căruia Vijay stătea în picioare și vorbea mulțimii.

În timpul mitingului, imaginile l-au surprins pe actor aruncând sticle cu apă către susținătorii care leșinau și chemând poliția în ajutor atunci când mulțimea a devenit incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris”, a scris Vijay pe X.

„Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru însănătoșirea rapidă a celor care sunt internați în spital.”

Stalin a anunțat că familiile victimelor vor primi câte 1 milion de rupii indiene (aprox. 11.280 dolari) și a înființat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay sunt marcate de probleme de siguranță. Mass-media a raportat cel puțin șase decese după prima reuniune a partidului său, la lansarea din octombrie anul trecut.

În ciuda restricțiilor impuse de poliție — inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare — amploarea participării publice a copleșit în repetate rânduri infrastructura locală.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
2
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
3
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
4
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
ninsoare pe camp
5
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Digi Sport
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară...
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii sunt chemați la urne pentru...
Sen Michael Turner
Ce spune un congresman american, după vizita în România, despre...
copil spital
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea...
Ultimele știri
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”
După incidentele din Danemarca, Norvegia semnalează drone misterioase deasupra unei baze militare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
su-57
Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India
avion in zbor pe langa turnul de control
Un băiat afgan a zburat la New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi
india youtuber
Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit
profimedia-1036409986
„A depășit o linie roșie”. Participant surpriză la exercițiile Zapad: India a trimis soldați să se alăture simulărilor Rusia-Belarus
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în...
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...