Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți

Cel puțin 36 de persoane, inclusiv copii, au murit și peste 50 au fost rănite sâmbătă, într-o busculadă produsă la un miting electoral al actorului devenit politician Vijay, în India. Mulțimea uriașă prezentă la eveniment a scăpat de sub control, iar imaginile surprinse la fața locului îl arată pe Vijay aruncând sticle cu apă susținătorilor care leșinau. Autoritățile au deschis o anchetă, iar guvernul statului a promis despăgubiri familiilor victimelor, potrivit Reuters și News.ro.

Ministrul-șef MK Stalin a precizat că opt copii și 16 femei se află printre cele 36 de victime din districtul Karur din Tamil Nadu, unde a avut loc un miting politic al Tamilaga Vettri Kazhagam, partidul lui Vijay.

Mai devreme, parlamentarul Senthil Balaji anunțase că 58 de persoane au fost spitalizate.

Vijay, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei tamile din ultimele trei decenii, a atras mulțimi uriașe la întâlnirile publice organizate de la lansarea partidului său politic, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024. Formațiunea vizează atât partidul de guvernământ DMK, cât și Partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi. Vijay face campanie în perspectiva alegerilor statale programate la începutul anului 2026.

Imagini difuzate de mass-media locală arată mii de oameni în jurul unui vehicul mare de campanie, pe acoperișul căruia Vijay stătea în picioare și vorbea mulțimii.

În timpul mitingului, imaginile l-au surprins pe actor aruncând sticle cu apă către susținătorii care leșinau și chemând poliția în ajutor atunci când mulțimea a devenit incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere și o tristețe insuportabile, de nedescris”, a scris Vijay pe X.

„Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe și compasiune familiilor dragilor mei frați și surori care și-au pierdut viața în Karur. Mă rog pentru însănătoșirea rapidă a celor care sunt internați în spital.”

Stalin a anunțat că familiile victimelor vor primi câte 1 milion de rupii indiene (aprox. 11.280 dolari) și a înființat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay sunt marcate de probleme de siguranță. Mass-media a raportat cel puțin șase decese după prima reuniune a partidului său, la lansarea din octombrie anul trecut.

În ciuda restricțiilor impuse de poliție — inclusiv limitarea dimensiunii convoiului și schimbarea locului de desfășurare — amploarea participării publice a copleșit în repetate rânduri infrastructura locală.

