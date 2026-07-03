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Cabinetul Munteanu a demisionat: ce urmează în Republica Moldova, care sunt atribuțiile Executivului interimar

Data publicării:
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu during the oath ceremony in Presidential Palace in Moldova
Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Președinta Maia Sandu urmează să înceapă consultările cu partidele politice. Foto: Profimedia
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Din articol
Luni încep consultările cu partidele

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat vineri că și-a depus cererea de demisie din funcție. Potrivit legislației, prim-ministrul va asigura interimatul funcției până la investirea unui nou guvern, încă acesta poate refuza expres exercitarea interimatului concomitent cu demisia, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul Guvern. Totodată, acesta va îndeplini numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Guvernul fusese învestit pe 1 noiembrie 2025, iar mandatul a fost marcat de obiective legate de reforme administrative și integrarea europeană, dar și de tensiuni interne accentuate în ultima perioadă.

Anterior, în octombrie 2025, şi premierul Dorin Recean a plecat tot prin demisie. La fel şi precedentul prim-ministru Natalia Gavriliţa.

Luni încep consultările cu partidele

Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că va începe luni, 6 iulie, consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, iar până atunci Munteanu va rămâne în exercițiul funcției interimar.

Demisia prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare și devine irevocabilă din momentul depunerii cererii scrise sau din momentul emiterii anunțului public. Demisia de drept a întregului Guvern nu necesită îndeplinirea vreunei condiții de formă sau de procedură.

Totodată, Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții de administrare a treburilor publice.

Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept:

  • să adopte și să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative și proiecte ale documentelor de politici;
  • să adopte ordonanțe și documente de politici;
  • să avizeze inițiative legislative, inclusiv proiecte de legi, și să examineze propuneri legislative;
  • să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru R. Moldova;
  • să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcție persoane cu funcții de demnitate publică sau funcționari publici de conducere de nivel superior.

În același timp, Guvernul al cărui mandat a încetat poate:

  • să numească sau să propună pentru numire în funcții de demnitate publică, altele decât cea de ministru sau funcționar public de conducere de nivel superior, până la o nouă numire efectuată de Guvernul cu puteri depline;
  • să elibereze persoane cu funcții de demnitate publică, altele decât miniștri sau funcționari publici de conducere de nivel superior, în cazul imposibilității obiective a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut „mână liberă” să conducă Guvernul și că a plecat din funcție din propria inițiativă. 

Totodată, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, i-a mulțumit premierului demisionar Alexandru Munteanu pentru activitatea desfășurată la conducerea Guvernului. În context, liderul PAS a zis că partidul pe care îl conduce va analiza „foarte atent așteptările societății”.

În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.” 

Editor : M.C

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