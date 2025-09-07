Cabluri submarine din Marea Roșie au fost avariate, blocând accesul la internet în Asia și Orientul Mijlociu

Cabluri submarine din Marea Roșie au suferit duminică avarii, ceea ce a provocat perturbări ale accesului la Internet în anumite părți ale Asiei și Orientului Mijlociu, dar nu a fost imediat clar ce a cauzat incidentul, relatează NBC News.

Au existat îngrijorări cu privire la faptul că aceste cabluri sunt vizate într-o campanie la Marea Roșie a rebelilor Houthi din Yemen, pe care rebelii o descriu ca un mijloc de a presa Israelul să pună capăt războiului împotriva mișcării teroriste palestiniene Hamas din Fâșia Gaza. Însă rebelii Houthi au negat că ar fi atacat liniile, relatează NBC News.

Cablurile submarine sunt unele dintre principalele suporturi ale internetului, alături de conexiunile prin satelit și cablurile terestre. De obicei, furnizorii de servicii de internet au mai multe puncte de acces și redirecționează traficul dacă unul pică, deși acest lucru poate încetini accesul utilizatorilor.

Microsoft a anunțat că Orientul Mijlociu „ar putea experimenta o latență crescută din cauza întreruperilor fibrei submarine în Marea Roșie”. Firma cu sediul în Redmond, Washington, nu a oferit imediat detalii, deși a precizat că traficul de internet care nu tranzitează Orientul Mijlociu „nu este afectat”.

NetBlocks, care monitorizează accesul la internet, a anunțat că „o serie de întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie a degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, printre care se numără India și Pakistan.

Cablurile submarine pot fi tăiate de ancorele aruncate de pe nave, dar pot fi, de asemenea, vizate de atacuri. Reparațiile pot dura săptămâni.

Tăierea cablurilor are loc în timp ce rebelii houthi din Yemen sunt încă prinși într-o serie de atacuri care vizează Israelul din cauza războiului Israel-Hamas din Fâșia Gaza. Israelul a răspuns cu atacuri aeriene, inclusiv unul în care au fost uciși lideri de top din cadrul mișcării rebele.

Din noiembrie 2023 până în decembrie 2024, rebelii Houthi au vizat peste 100 de nave cu rachete și drone din cauza războiului Israel-Hamas din Fâșia Gaza. În campania lor de până acum, rebelii au scufundat patru nave și au ucis cel puțin opt marinari.

