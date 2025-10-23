Live TV

Cadavrul unei persoane date dispărute acum un an, la inundațiile din Spania, a fost găsit abia acum

Inundații în Spania. Foto- haraldodearagon:TikTok
Inundații în Spania. Foto- haraldodearagon:TikTok

Cadavrul unei persoane date dispărute în urma inundațiilor majore din octombrie 2024 din regiunea Valencia, Spania, a fost găsit la aproape un an după catastrofă, a anunțat joi, 23 octombrie, tribunalul din Valencia, citat de RFI.

„Analizele ADN confirmă că trupul găsit marți trecut la Manises aparține bărbatului dispărut la Pedralba în timpul inundațiilor”, a anunțat tribunalul din Valencia într-un comunicat, care precizează că bilanțul nu se modifică și rămâne la 229 de morți în Valencia, autoritățile înregistrând deja decesul.

Mai mulți factori, printre care șoferii care au rămas blocați în mașinile lor, planificarea deficitară a autorităților și precipitațiile extreme agravate de schimbările climatice, au contribuit la înregistrarea unui număr atât de mare de victime, scrie BBC.

O mare parte dintre persoanele decedate se aflau pe drumuri, în multe cazuri întorcându-se de la serviciu, în momentul producerii inundațiilor.


 

