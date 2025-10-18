Cadavrul unui ostatic israelian a fost identificat de Israel. Elyahu Margalit avea 75 de ani și era crescător de cai

Biroul primului ministru israelian a anunțat că a fost identificat cadavrul lui Eliyahu Margalit, un ostatic israelian mort în captivitate şi restituit cu o zi înainte de Hamas. Bărbatul era crescător de cai și a fost răpit din kibbutzul Nir Oz împreună cu fiica sa, potrivit News.ro. Acesta a fost ucis și răpit în prima zi în care Hamas a intrat în Israel.

Israelul susține, într-un comunicat de presă, că „nu va face compromisuri” și „nu va precupeți niciun efort până la întoarcerea tuturor ostaticilor decedați, până la ultimul”.

Eliyahu Margalit avea 75 de ani și era căsătorit cu Daphna, tatăl lui Noa, Dani şi Nili şi bunicul a trei nepoţi. Acesta era cunoscut pentru dragostea sa profundă faţă de animale, natură şi kibbutz. Timp de mulţi ani, a gestionat creşterea vitelor. Îşi iubea în mod special caii şi a învăţat generaţii întregi de copii din kibbutz să călărească.

De asemenea, de-a lungul timpului acesta a participat regulat la excursii călare cu prietenii săi din grupul "Southern Riders", cu care călărea de mai bine de 50 de ani, explorând peisajele Israelului şi dincolo de graniţele acestuia.

Israelianul a fost răpit chiar în dimineața zilei de 7 octombrie, în momentul în care a părăsit adăpostul casei sale pentru a-și verifica caii. Presa israeliană susține că acesta a fost ucis de terorist chiar în curtea sa și răpit în Gaza.

