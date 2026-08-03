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„Cădere rapidă în dizgraţie.” Prima federaţie care anunţă că îşi retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino în fruntea FIFA

Data publicării:
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Gianni Infantino. Foto: Profimedia
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Din articol
„Cădere rapidă în dizgraţie”

Ţara Galilor a devenit prima asociaţie de fotbal care şi-a retras oficial sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, anunţă Sky News. Reacția vine după pierderea încrederii în conducerea lui Infantino după încercarea eşuată de a vinde participaţii la Cupa Mondială.

Asociaţia de Fotbal din Ţara Galilor a declarat pentru Sky News că „îşi confirmă retragerea sprijinului pentru candidatura domnului Gianni Infantino, pentru realegerea ca preşedinte FIFA pentru mandatul 2027-2031”, potrivit News.ro.

„Eşecurile recente în ceea ce priveşte buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părţilor interesate, comunicarea şi judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziţie în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW de a rămâne la cârma fotbalului mondial”, a adăugat aceasta.

„Eşecul de a pune interesele fotbalului pe primul loc este un eşec pe care nu-l putem accepta.”

Asociaţia de Fotbal din Ţara Galilor a scris FIFA cu privire la poziţia sa faţă de şeful său.

„Cădere rapidă în dizgraţie”

Este o cădere rapidă în dizgraţie pentru Infantino la două săptămâni după ce a înmânat Cupa Mondială Spaniei în New Jersey.

Ţara Galilor face parte dintr-un efort concertat al fotbalului european de a-l înlătura pe Infantino după 10 ani la putere, după ce a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili de planul de vânzare-cumpărare a Cupei Mondiale.

Probabil şi alte asociaţii de fotbal vor urma exemplul Ţării Galilor pentru a pune presiune pe Infantino să părăsească puterea fără a fi nevoie să impună un vot de neîncredere.

Infantino plănuise să candideze pentru realegere anul viitor.

UEFA a criticat „scheme secrete cu termene limită accelerate, puse la cale de atac de indivizi fără chip şi cu beneficii dubioase pentru joc” şi a declarat că elaborează un plan „pentru a se asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla”, fără nicio opţiune exclusă.

Ţara Galilor deţine unul dintre cele opt voturi în Consiliul Internaţional al Asociaţiei de Fotbal, care stabileşte regulile sportului şi l-a găzduit pe Infantino pentru reuniunea anuală din februarie.

Editor : C.L.B.

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