Președintele polonez Karol Nawrocki i-a oferit lui Donald Trump două cadouri cu ocazia zilei sale de naștere. Unul dintre ele a fost livrat la Washington sub o strictă secretizare. Nimeni din instituțiile cheie ale statului nu știa despre cadoul personal pe care președintele polonez l-a oferit sărbătoritului american. Acum s-a aflat că Trump a primit un tron bogat decorat cu chihlimbar sculptat. Nici publicul, nici Ministerul Afacerilor Externe sau Ambasada Poloniei la Washington nu au știut despre acest cadou, relatează onet.pl și tvpworld.com.

Cadoul a fost înmânat la Washington în cadrul festivităților din 14 iunie cu ocazia zilei de naștere a lui Trump, un eveniment care a fost prezentat și ca marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență a Statelor Unite, a relatat miercuri canalul de știri polonez TVN24.

În luna iunie, Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională al președintelui polonez, a declarat că Trump urma să primească două cadouri de la Nawrocki, „unul din partea statului” și unul „mai personal”.

Primul a fost o placă de marmură oferită „în numele națiunii poloneze”, destinată arcului de triumf planificat la Washington. Al doilea cadou, însă, a rămas un mister până acum.

Cadoul „a făcut impresie”

TVN24 a precizat că „tronul”, un scaun decorat cu detalii din chihlimbar și simboluri americane, a fost realizat de renumitul artist polonez specializat în chihlimbar, Lucjan Myrta.

Myrta a declarat postului de televiziune că scaunul fusese comandat inițial de biroul fostului președinte polonez Andrzej Duda, în timpul primului mandat al lui Trump.

Nu este clar cât a costat cadoul. Przydacz a declarat pentru TVN24 că acest cadou „a făcut impresie” la Washington.

TVP World a contactat biroul președintelui Nawrocki și i s-a cerut să trimită întrebările prin e-mail. TVP World a solicitat, de asemenea, un comentariu din partea Casei Albe.