Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să îşi declare activitatea de pe reţelele sociale din ultimii cinci ani

Data publicării:
07.08.2026, New York City
Statuia Libertății. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Verificări suplimentare la sosire Un proces administrativ mai complex pentru călători O practică răspândită?

Cetățenii din circa 40 de țări, inclusiv Franța, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Statele Unite trebuie, de duminică, să prezinte la control activitatea din ultimii 5 ani de pe reţelele sociale, scrie Le Figaro.

Începând de duminică, 8 februarie, călătorii care doresc să intre în Statele Unite fără viză vor trebui să declare în mod obligatoriu activitățile lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Pentru prima dată în istoria recentă a politicilor migratorii americane, divulgarea profilurilor și activităților pe rețelele sociale devine obligatorie pentru a intra în Statele Unite fără viză. Până acum facultative prin intermediul ESTA, aceste informații vor fi obligatorii,  pentru a obține autorizația de călătorie prealabilă. Cetățenii din 38 de țări sunt direct vizați, scrie Le Figaro.

„A priori, toate conturile de pe toate rețelele sociale vor fi vizate, la fel ca adresele de e-mail utilizate în ultimii 10 ani și numerele de telefon din ultimii 5 ani”, precizează pentru Le Figaro Rémi Vénitien, președintele Oficiului de Turism al Statelor Unite în Franța.

Verificări suplimentare la sosire

Această măsură se înscrie într-un context mai larg, definit printr-un decret executiv semnat în ianuarie 2025, de întărire drastică a controalelor prealabile sosirii străinilor în Statele Unite, în scopul prevenirii „riscurilor potențiale la adresa securității naționale”.

În anumite cazuri, elementele considerate suspecte ar putea duce la verificări suplimentare la sosire: „ofițerul de imigrare (sau un IA) ar putea detecta elemente suspecte în informațiile furnizate și ar putea solicita vizitatorului informații suplimentare la trecerea prin vamă, pentru a valida sau nu intrarea acestuia pe teritoriul american”, precizează Rémi Vénitien.

Un proces administrativ mai complex pentru călători

Intrarea în vigoare a acestei noi obligații va avea un impact imediat asupra planificării călătoriilor internaționale. Autoritățile estimează că colectarea acestor date suplimentare va prelungi cu aproximativ 30 de minute timpul necesar pentru completarea unei cereri ESTA, dar unii experți anticipează consecințe mult mai ample. Necesitatea de a colecta istoricul conturilor vechi, de a verifica conformitatea profilurilor publice și de a corecta eventualele neconcordanțe poate întârzia aprobarea autorizațiilor de călătorie, în special pentru cei care călătoresc în ultimul moment.

O măsură „care în mod evident nu încurajează solicitările ESTA” și care ar putea „intimida turiștii francezi și europeni”.

Agențiile de turism, companiile aeriene și intermediarii, precum serviciile de pregătire a ESTA sau a vizelor, recomandă deja clienților lor să își pregătească dosarele digitale cu mult timp în avans, să își înregistreze toate adresele de e-mail și conturile de socializare și să anticipeze demersurile care se pot dovedi lungi și complexe pentru anumite profiluri de călători. „În orice caz, se recomandă insistent să nu mințiți niciodată administrația americană. Acest lucru ar putea duce la refuzul intrării pe teritoriul țării sau chiar la interzicerea intrării în viitor”, insistă Rémi Vénition.

O practică răspândită?

Deși rămâne deosebit de răspândită în cazul american, această practică nu este total izolată în lume. În America Latină, unele țări au integrat deja o dimensiune digitală în procedurile lor de acordare a vizelor. Columbia, de exemplu, solicită în mod explicit solicitanților să furnizeze numele de utilizator pe platforme precum Facebook, Instagram sau X atunci când solicită viza.

În alte regiuni ale lumii, integrarea formală a profilurilor digitale rămâne mai puțin sistematică: nici Canada, nici majoritatea țărilor europene nu solicită în prezent istoricul complet al rețelelor sociale pentru a intra pe teritoriul lor sau pentru vize de scurtă durată, de exemplu pentru călătorii de afaceri sau turistice. Cu toate acestea, practicile de verificare a conținutului public se generalizează în procedurile de acordare a vizelor de lungă ședere sau în controalele de securitate, în special pentru cererile de angajare, studii sau rezidență, unde profilurile online pot fi utilizate pentru a verifica exactitatea informațiilor furnizate.

În cazul Statelor Unite, intrarea în vigoare a acestor proceduri suplimentare ar putea accentua dezamăgirea vizitatorilor străini. Anul trecut, numărul călătorilor internaționali a scăzut cu 6%, în timp ce fluxurile mondiale sunt în creștere. Francezii, în special, evită țara Unchiului Sam, cu un incontestabil „efect Trump”, care se adaugă altor factori, în special prețurilor în creștere.

Editor : M.C

