Calea ferată prin care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk

Data publicării:
donald tusk sustine un discurs
Donald Tusk. Foto: Profimedia

Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării de urgență. După cum a menționat poliția, circulația trenurilor pe linia cu porțiunea avariată a fost oprită, dar pe linia vecină a continuat.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, nu a exclus posibilitatea ca avaria căii ferate să fi fost cauzată de un act de sabotaj. „Sunt în contact permanent cu ministrul de interne în legătură cu avaria căii ferate pe linia Demblin – Varșovia. Este posibil să fie vorba de un act de sabotaj. <...> Serviciile competente desfășoară o anchetă”, a scris Tusk pe pagina sa de Facebook. Pe linia ferată avariată se află punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene Dorohoi – Yagodin. De asemenea, această linie traversează orașul Rzeszów, principalul hub logistic pentru livrările de armament occidental în Ucraina, transmite presa de la Varșovia. 

Anterior, Polonia a acuzat în repetate rânduri Moscova de activități de spionaj în interiorul țării. La Varșovia s-a remarcat că rolul său în furnizarea de arme către Ucraina a făcut din țară o țintă pentru spioni și sabotorii din partea Rusiei. În iulie, Tusk a anunțat arestarea în țară a 32 de persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruse. „Printre aceștia se află polonezi, ruși, ucraineni, belaruși și un cetățean columbian. Lista nu se oprește aici”, a declarat premierul polonez. În octombrie, el a anunțat reținerea a încă opt persoane suspectate de pregătirea unor acte de sabotaj. Tusk a ordonat luarea de „măsuri și mai intense și mai energice” pentru prevenirea riscurilor și prinderea „tuturor celor care atacă statul polonez folosind mijloace rusești”.

Kremlinul a declarat că „nu s-a amestecat niciodată în afacerile interne ale altor țări”, iar acuzațiile de recrutare a cetățenilor altor state pentru a comite acte de sabotaj în Occident au fost numite „isterie rusofobă”.

Editor : A.R.

