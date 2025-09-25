Călugări români, morți într-un accident de funicular produs în Sri Lanka

Șapte călugări budiști au murit, alți șase fiind răniți, într-un accident de funicular produs în cursul nopții trecute, informează autoritățile srilankeze, citate de presa locală.

Accidentul s-a produs în apropierea mănăstirii Na Uyana, situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Colombo, capitala economică a Sri Lanka.

Călugării se întorceau la mănastire după ce participaseră la un ritual religios desfășurat într-unul din locurile considerate sacre.

Primele informații făcute publice de echipa ce investighează cauzele producerii accidentului suspectează că unul din cablurile de tracțiune ale funicularului s-a rupt, provocând căderea în gol a cabinei în care se aflau călugării.

Doi dintre călugări au reușit să sară din cabină, suferind răni ușoare, alți patru se află în stare gravă, iar șapte și-au pierdut viața.

Autoritățile locale informează că printre cei decedați se află și cetățeni străini - din România, Rusia și India.

Editor : A.D.V.