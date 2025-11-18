Live TV

Camera Reprezentanţilor din SUA a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein

Data publicării:
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia
Din articol
Trump cere revocarea licenţei ABC după o întrebare pe subiectul Epstein de la un reporter

Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni întregi, înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.

La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru şi unul împotrivă, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o rezoluţie care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Nu există însă nicio certitudine că liderul republican al majorităţii din Senat va organiza măcar un vot acolo, precizează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Conflictul public şi tot mai acerb dintre republicani pe tema dosarelor Epstein a fracturat relaţiile dintre Trump şi unii dintre cei mai înfocaţi susţinători ai săi.

Înainte de vot, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale presupuselor abuzuri ale lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA pentru a cere publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pentru prima dată pe Epstein, un finanţator din New York care a fraternizat cu unii dintre cei mai puternici bărbaţi din ţară.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile, parţial pentru că a amplificat teoriile conspiraţiei despre Epstein în faţa propriilor susţinători, comentează Reuters.

Mulţi alegători ai lui Trump cred că administraţia acestuia a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice şi a ascuns detaliile legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, într-o închisoare din Manhattan în 2019.

Trump cere revocarea licenţei ABC după o întrebare pe subiectul Epstein de la un reporter

În ciuda schimbării poziţiei sale faţă de proiectul de lege, preşedintele republican rămâne furios din cauza atenţiei acordate cazului Epstein, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care a întrebat despre acest caz în Biroul Oval că este „persoană groaznică”. În plus, Trump a afirmat că postului de televiziune ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să i se retragă licenţa.

„Nu am nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. L-am dat afară din clubul meu acum mulţi ani pentru că am crezut că este un pervers bolnav şi, ei bine, am avut dreptate”, le-a declarat preşedintele SUA reporterilor de la Casa Albă în timp ce îl primea pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Întrebarea despre scandalul politic Epstein a venit de la un jurnalist de la ABC News. Deranjat de întrebare, Trump a spus că licenţa de difuzare utilizată de ABC ar trebui „retrasă".

„Cred că licenţa pentru ABC ar trebui retrasă, pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi sunt atât de greşite", a spus Trump.

El l-a lăudat pe preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii, Brendan Carr, pe care l-a numit să conducă agenţia în ianuarie.

„Ar trebui să analizeze asta", a spus Trump despre retragerea licenţei.

Carr s-a întâlnit cu Trump în Florida în acest weekend, potrivit unei postări de pe reţelele de socializare a lui Carr.

A fost a doua oară în ultimele luni când ABC s-a aflat în vizorul lui Trump.

În septembrie, Trump l-a lăudat pe Carr pentru că acesta a presat postul de televiziune să-l retragă pe realizatorul emisiunii de noapte de la ABC, Jimmy Kimmel, după ce prezentatorul a făcut comentarii despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Trump a sugerat, de asemenea, că licenţa televiziunii ar trebui retrasă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Digi Sport
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
3 Grupul de nivel inalt in domeniul apararii Romania-SUA - foto Laurentiu Turoi.jpg
Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine...
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de...
Ultimele știri
Incendiu la o macara din Portul Constanța: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor
Ambasadorul Ucrainei la București denunță manipulări privind reforma educației. Ce spune despre drepturile minorităților
Claudia Sheinbaum, după ce Donald Trump a spus că ar lansa atacuri în Mexic: „Nu acceptăm intervenţia niciunui guvern străin”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
cartier rezidential distrus-gaza
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
„Liniște, purcelușo”. Derapaj marca Donald Trump la adresa unei jurnaliste care l-a înfuriat cu întrebări despre Epstein
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
SUA și Rusia au discutat despre un schimb de deținuți. Kirill Dmitriev: „M-am întâlnit cu unii oficiali americani”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au. Poliția...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive. Oamenii i-au admirat curajul
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite...
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
La ce oră intră pensia în cont, în funcție de bancă. Unele virează banii de la 6 dimineața, altele abia după...
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos