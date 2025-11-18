Camera Reprezentanţilor din SUA a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein

Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp de luni întregi, înainte de a renunţa în cele din urmă la opoziţia sa.

La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată cu 427 voturi pentru şi unul împotrivă, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o rezoluţie care impune publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate despre Epstein. Nu există însă nicio certitudine că liderul republican al majorităţii din Senat va organiza măcar un vot acolo, precizează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Conflictul public şi tot mai acerb dintre republicani pe tema dosarelor Epstein a fracturat relaţiile dintre Trump şi unii dintre cei mai înfocaţi susţinători ai săi.

Înainte de vot, aproximativ 20 de supravieţuitoare ale presupuselor abuzuri ale lui Epstein s-au alăturat unui trio de aleşi democraţi şi republicani în faţa Capitoliului SUA pentru a cere publicarea înregistrărilor. Femeile ţineau fotografii cu ele mai tinere, vârsta la care au spus că l-au întâlnit pentru prima dată pe Epstein, un finanţator din New York care a fraternizat cu unii dintre cei mai puternici bărbaţi din ţară.

Scandalul Epstein a fost un spin politic în coasta lui Trump timp de luni de zile, parţial pentru că a amplificat teoriile conspiraţiei despre Epstein în faţa propriilor susţinători, comentează Reuters.

Mulţi alegători ai lui Trump cred că administraţia acestuia a muşamalizat legăturile lui Epstein cu figuri puternice şi a ascuns detaliile legate de moartea sa, care a fost considerată o sinucidere, într-o închisoare din Manhattan în 2019.

Trump cere revocarea licenţei ABC după o întrebare pe subiectul Epstein de la un reporter

În ciuda schimbării poziţiei sale faţă de proiectul de lege, preşedintele republican rămâne furios din cauza atenţiei acordate cazului Epstein, adaugă Reuters. Marţi, el a spus despre un reporter care a întrebat despre acest caz în Biroul Oval că este „persoană groaznică”. În plus, Trump a afirmat că postului de televiziune ABC, pentru care lucra jurnalistul, ar trebui să i se retragă licenţa.

„Nu am nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. L-am dat afară din clubul meu acum mulţi ani pentru că am crezut că este un pervers bolnav şi, ei bine, am avut dreptate”, le-a declarat preşedintele SUA reporterilor de la Casa Albă în timp ce îl primea pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Întrebarea despre scandalul politic Epstein a venit de la un jurnalist de la ABC News. Deranjat de întrebare, Trump a spus că licenţa de difuzare utilizată de ABC ar trebui „retrasă".

„Cred că licenţa pentru ABC ar trebui retrasă, pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi sunt atât de greşite", a spus Trump.

El l-a lăudat pe preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii, Brendan Carr, pe care l-a numit să conducă agenţia în ianuarie.

„Ar trebui să analizeze asta", a spus Trump despre retragerea licenţei.

Carr s-a întâlnit cu Trump în Florida în acest weekend, potrivit unei postări de pe reţelele de socializare a lui Carr.

A fost a doua oară în ultimele luni când ABC s-a aflat în vizorul lui Trump.

În septembrie, Trump l-a lăudat pe Carr pentru că acesta a presat postul de televiziune să-l retragă pe realizatorul emisiunii de noapte de la ABC, Jimmy Kimmel, după ce prezentatorul a făcut comentarii despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Trump a sugerat, de asemenea, că licenţa televiziunii ar trebui retrasă.

